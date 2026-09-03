日本海上自衛隊要建造專搭載F-35B戰機的航母？幕僚長：值得探討

【軍事】改造完「出雲」號和「加賀」號兩艘輕型航母以後，日本人開始尋思，要不要建造一種專門搭載F-35B的航母。



據日本媒體9月2日報道，海上自衛隊最高負責人、海上幕僚長齋藤聰在9月1日的例行記者會上表示，有必要對從最初就以搭載F-35B為目標設計建造艦艇，與現有艦艇後期改裝的當前方式，在費用等方面進行比較和評估。

日本海上自衛隊「出雲」級輕型航母「出雲」號（DDH-183）。（日本海上自衛隊官網）

日本記者在發布會上指出，「出雲」級兩艘艦艇的改裝費用迄今累計已達1104億日元（約55億港元），若加上項目要求中的內容，費用還有可能進一步增加。

記者就此提問：

如果當初就以搭載F-35B為目標，作為所謂「輕型航空母艦」來建造，與目前對現役艦艇進行後期改裝的方式相比，總成本究竟存在多大差異，是否應對此進行驗證？

對此，海上幕僚長回應稱，「我認為，從一開始就設計建造的艦艇與中途進行改裝的艦艇之間有何不同，確實值得比較和探討」，並表示「願意考慮」。

他還強調，對於已建成的裝備是繼續沿用原有配置，還是根據安全環境的變化進行改造，必須「做出慎重判斷」。此外，如果最終認定改裝更為有利，也表示將充分研究後持續推進改裝工作。

美軍F-35B「閃電II」艦載戰機。（美國海軍官網）

日本媒體表示，「出雲」級包括「出雲」號和「加賀」號。兩艘艦艇最初均未以搭載F-35B為前提設計建造。隨着2021年日本政府決定引進F-35B，日本方面決定改裝「出雲」號和「加賀」號，使其擁有搭載F-35B的能力。

「出雲」號航母化改裝分兩階段推進：

第一階段已於2021年完成，包括在飛行甲板塗刷耐高温塗層、更新甲板標識等，並於同年10月使用美國海軍陸戰隊的F-35B完成了艦載機起降測試；

第二階段於2024年底啟動，將原梯形艦首更換為矩形艦首，並同步升級機庫、彈藥庫與保障系統，預計2027財年完成改裝並投入使用。



「出雲」級航母二號艦「加賀」號（DDH-184）則選擇「一步到位」，直接將原梯形艦首更換為矩形艦首。「加賀」號已於2024年開展F-35B起降測試。

日本海上自衛隊「出雲」級輕型航母「加賀」號（DDH-184）。（日本海上自衛隊官網）

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