日本自衛隊「兵源不足」　智庫籲招募外國人入伍　限盟國非戰鬥崗

高市政權上台以來，日本試圖加速「再軍事化」，意圖擺脱「和平憲法」限制，對亞太和平構成威脅。據日本《每日新聞》9月2日報道，日本智庫笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）向防衛大臣小泉進次郎提交了一份安全政策提案，建議日本自衛隊考慮招募外國人，以彌補人員短缺的問題。



這份提案由日本前防衛事務次官黑江哲郎、日本自衛隊前統合幕僚長山崎幸二等人擬定，他們均為日本政府為修訂「安保三文件」而設立的專家會議成員。山崎稱：「我們認為有必要的事項，應該納入『安保三文件』的修訂中，我們將就此展開討論。」

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提案主張日本政府加強國防產業設施的韌性，包括採取措施「保護國防產業的人員、物資及設施」，以及通過將重要設施地下化或分散布局等方式，「提高國防生產基礎設施的可持續性和生存能力」。

提案建議日本政府建立法律框架，確保能夠與民營企業開展合作，在發生「緊急情況」時迅速維修裝備和擴大產能。提案呼籲日本政府和公共機構制定應對「武力攻擊事態」的行動計劃，並開展相關訓練。

笹川和平基金會還在提案中建議日本自衛隊考慮招募外國人，以應對人口下降等因素造成的人員短缺問題。提案舉例稱，在澳洲，擁有新西蘭、美國或英國國籍的人可以在滿足永久居留權等條件的情況下加入澳軍，日本自衛隊也應該「考慮招募外國人的可能性」。

日本自衛隊隊員屬於特別職國家公務員，根據日本法律，成為日本國家公務員必須擁有日本國籍。

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但提案也強調，自衛隊招募外國人的措施應限定在不涉及戰鬥行為的崗位，國籍應限定在美國或其他盟國的範圍內，並討論外國籍自衛隊員可以接觸的密級。

日本《朝日新聞》今年3月曾報道稱，日本自衛隊編制定員24.7萬人，但目前實際人數約22萬人。過去十年裏，申請加入自衛隊的人數下降約40%，實際招募人數下降約30%，日本政府正試圖通過提高自衛隊員待遇等方式彌補人員缺口。

2026年4月20日，日本自衛隊與菲律賓展開聯合演習。（Reuters）

近年來，日本政府在軍事安全領域危險動向頻頻，試圖加速「再軍事化」。高市政權上台以來，日本大幅提高防衛費、解禁殺傷性武器出口、設立集權式情報指揮中樞，還加速討論修訂「安保三文件」，表現出尋求徹底擺脱戰後「和平憲法」束縛的意圖。

中國外交部發言人郭嘉昆9月2日在例行記者會上表示，《聯合國憲章》中至今保留着「敵國條款」，相關條款仍然有效，包括第53條、第77條和第107條。這是針對二戰戰敗國的特殊制度安排，旨在防止其再度對國際和平與安全構成威脅，為捍衛戰後國際秩序提供了重要制度保障。

2026年9月1日，中國外交部發言人郭嘉昆在北京主持例行記者會。（中國外交部官網）

郭嘉昆指出，日本當年正是在承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容的前提下加入聯合國的。如今，日本執政當局不僅對歷史罪責避而不談，反而對二戰甲級戰犯頂禮膜拜，歪曲美化侵略罪行，加快推進「再軍事化」，意圖修改和平憲法，與幾乎所有周邊鄰國交惡，公然干涉他國內政甚至發出武力威脅。

他強調，日本「新型軍國主義」這頭「灰犀牛」正在奔襲而來，再度對亞太和平穩定帶來威脅。在這一背景下，全面遵守《聯合國憲章》，重申「敵國條款」十分必要。

郭嘉昆說，中方敦促日本當局切實恪守《日本投降書》所確認的國際義務，正視歷史，以史為鑑，同軍國主義徹底切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】