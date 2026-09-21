俄羅斯擴建碳纖維工廠　目標滿足年產35萬架無人機的材料需求

【軍事】據美國「政客」（Politico）網站9月21日報道，他們獲得的一份文件顯示，俄羅斯正在韃靼斯坦共和國（Tatarstan）的阿拉布加經濟特區擴建俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）旗下的一座碳纖維工廠，此舉可能會大幅提升「天竺葵」（Geran）系列無人機的產量。



「政客」網站表示，這一名為「阿拉布加-纖維」（Alabuga-Volokno）的擴建項目計劃到2029年每年新增500噸軍用級航空航天碳纖維的產量，這足以支持讓俄羅斯工廠每年額外生產28000架「天竺葵」無人機機身——這比俄羅斯目前估計的年產量（超過36000架自殺式無人機）增加了約78%。

俄羅斯工廠生產「天竺葵」系列無人機畫面

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目前，建設準備工作已經開始，新的生產線計劃於2027年完工。這些文件顯示，俄羅斯希望通過在國內生產更多的碳纖維及其聚丙烯腈（PAN）前驅體，減少對進口中國材料的依賴。一名烏克蘭官員稱，5月至7月間的衛星圖像顯示，韃靼斯坦現有碳纖維工廠旁邊指定用於擴建項目的土地正在清理，以便施工。這名官員說，USCC提供的圖像顯示「它已經在擴張的證據」。

俄羅斯的總體目標是，在更廣泛的無人機計劃下，到2030年每年生產約130000架無人機，到2035年達到350,000架。

據一位熟悉文件內容的美國政府官員稱，美國眾議院中國問題特別委員會已審查這些文件並認定其真實。一名烏克蘭官員說，烏克蘭政府也已審查這些文件並確認其真實性。兩名官員均獲匿名，因為他們未獲授權公開表態。

專家表示，這體現了俄羅斯正在把大規模廉價攻擊無人機作為長期空襲和遠程打擊能力的重要組成部分。這次擴建將增強俄羅斯進行大規模無人機攻擊的能力，旨在壓制烏克蘭的防空系統。而烏克蘭官員警告說，阿拉布加綜合體的不斷擴大可能會對歐洲構成更長期的安全挑戰。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】