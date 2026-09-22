沈曉榆奪亞運2026香港首金｜曬金牌美甲！幽默自封：打敗99.9%人

在2026年愛知・名古屋亞運會中，香港武術代表沈曉榆（Lydia）在女子長拳項目中以9.713分高分封后，奪得港隊今屆亞運的第一面金牌。三戰亞運終於圓夢的她，賽後除了感言「台上分半鐘，背後十年功」引人共鳴之外，私底下鬼馬活潑的她奪金後不但大曬金牌美甲相，還會與網民幽默留言互動，展現超強親和力！



武術長拳沈曉榆為香港勇奪今屆亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆三戰亞運終圓金牌夢

女子長拳項目一直是港隊的爭金熱門，今屆由沈曉榆與世界盃冠軍楊子瑩組成「雙保險」出戰。決賽中沈曉榆在16名選手中尾二登場，當時隊友楊子瑩雖然取得9.703分但已確定無緣三甲。沈曉榆頂住壓力攻下9.713高分，以0.003分的些微優勢力壓原本居首的澳門前世界冠軍蘇楚雯（9.710分），並在最後一位登場的印尼選手僅獲9.603分後，正式成功封后，先拔頭籌為香港勇奪今屆亞運第一金。

亞運戰衣藏巧思 私下愛追星睇演唱會反差大

不同於賽場上的嚴肅冷艷，沈曉榆經常在個人社交帳號分享日常，更是個熱愛追星打卡的Gen Z。此外，她透露本次亞運出賽的戰衣原來是由胞姐親自設計，當中隱藏了不少心思細節，除了象徵全能的六角形以及代表香港精神的獅子山之外，亦融入了她最愛的韓國男團EXO元素。

名古屋亞運武術｜沈曉榆提及她的戰衣是由胞姐設計，背後有代表全能的六角形，代表香港的獅子山及心愛的韓國男團EXO。（趙子晉攝）

大曬金牌美甲相：打敗99.9%人

奪金後她在Threads分享了一張手拿亞運金牌、展示「亞運會主題美甲」的照片，配文：「呢個方式秀美甲打敗99.9%人！多謝各位支持！」

奪金後沈曉榆在Threads分享了一張手拿亞運金牌、展示「亞運會主題美甲」的照片。（Threads@lydia_sham）

名古屋亞運武術｜沈曉榆的指甲同樣充滿心思，五隻手指亦與今屆亞運有關。（趙子晉攝）

帖文亦引來不少網民留言：「係打敗100%。」、「如果要超越你，應該係要抓住兩塊。」更有不少網民笑言一定要帶金牌向偶像「炫耀」，「你可以下次同偶像講自己係亞運冠軍了」、「師姐堅勁揪，下次要拎住呢塊牌去同班阿哥show off！！！！」。

沈曉榆奪亞運2026香港首金（趙子晉攝）

外國網民賀奪金打錯名 本尊親自回覆

除了「金牌美甲」相引起熱議，另有外國網民特別發文恭喜她為香港贏得首金，卻將她的名字誤寫成「沈慧瑜」。結果吸引到沈曉榆本尊親自現身留言區，幽默回覆：「我叫沈曉榆呀🤣」，親切又貼地。

沈曉榆的精彩表現與真性情，贏得大批網民讚賞，紛紛湧入留言區祝賀：「香港人的驕傲」、「叻女！！！第一金！！！」、「你好型好勁」、「抵你拎到」。