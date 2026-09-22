港鐵乘客攜冷氣機進車廂　目擊者：原來入到閘　網民：行李箱仲大

網上不時出現有人攜帶各種大型物品乘搭港鐵的照片，近日就有港鐵乘客分享，乘車期間見到有女乘客用手拉車拖着1部冷氣機進車廂，驚訝「原來都可以入到閘」。



不少網民認為，若沒有超過行李大小限制並無問題，「佢個size同行李差不多，將冷氣機放直，其實沒咩嘢」、「行李喼仲大件啦」、「人哋都唔喺繁忙時間出現」，也有網民建議「佢應該豎起放同包好，金屬邊角好容易刮到人」。



有港鐵乘客分享，乘車期間見到有女乘客用手拉車拖着1部冷氣機進車廂，驚訝「原來都可以入到閘」。（Threads@stella.chung007）

該港鐵乘客於Threads發文發相表示，「啱啱瞓咗聽到好大乒乓一聲立即望下，見到位女士拖住1個冷氣機入地鐵，原來都可以入到閘」。

港鐵乘客攜冷氣機進車廂 目擊者：原來入到閘

照片見到，1名穿粉色上衣女乘客用手拉車拖着1部冷氣機進車廂，並站在車門旁，冷氣機有用繩綁在手拉車上。

不少網民認為，若沒有超過行李大小限制並無問題，「佢個size同行李差不多，將冷氣機放直，其實沒咩嘢」。（資料圖片）

網民：尺寸唔超無問題

「如果唔超行李尺寸就吹佢唔脹嘅」



「我自己住嗰時都會拉車仔搬嘢，試過拉住部抽濕機行商場，窗口式冷氣呢啲唔算細但都唔係好大，唔值得百幾蚊call部van仔，包容下，搬二手都係想慳返少少錢」



「何必呢，唔係個個好似你咁富貴，如果唔係阻到你可否包容下？如果太得閒，去沙田MTR門口，時不時有IKEA客都係攞咁上下大件嘅貨搭火車返屋企，咁你又可以影好多相擺上網」



「其實同1個行李喼size都差唔多，如果驚電器會爆炸定點，我相信尿袋爆炸機率大好多，大家都係照樣帶上公交啦，又唔會有人話喎」



有網民建議女乘客，「應該豎起放同包好（冷氣機），金屬邊角好容易刮到人」。（資料圖片）

網民憂：冷氣機鐵造有尖角易弄傷他人

「呢個係鐵造㗎，如果有人唔小心撞親會流血，況且四角尖尖，同行李箱又唔同喎，而且有長者小孩，人頭湧湧，整親邊個都唔好啦」



「冷氣機下面應該係有板車（有轆），如果架車一剎掣，佢隻腳頂唔實，成嚿鐵撞埋嚟，其他人腳都斷。呢啲明顯係違法，本身就係貨物唔係行李，即使個大細同行李篋差不多。樓主都話聽到砰嘭一聲，即係佢上落其實都有困難，如果隔籬係有老人家、小朋友你覺得可以避得切嗎？」



根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。（資料圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的呎吋總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Threads@stella.chung007）