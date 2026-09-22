有片｜旺角單車男停馬路累司機急煞被公審　樣貌激似林作惹熱議

任何道路上的使用者都應小心留意路面狀況，以免發生意外！有司機在網上駕駛群組貼出「車Cam（行車紀錄）」片段公審，顯示他駕車在旺角路段左轉時，有單車男突然停在馬路上，導致他需要急煞避撞，故斥對方行為「害己害人」。不過大部份網民看過片段後都關注男子樣貌，認為對方撞樣林作，因此笑稱「林作出車你唔係唔讓吓嘛」。



有男子在馬路上踏單車，突然停下令後車司機急煞，被公審引來網民關注其外貌激似林作，引來哄動。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

另有留言指樓主「五十步笑百步」，「師兄你自己都轉錯線，西洋菜南街轉左出阿皆老街，左線轉左係要跟左一線行，如果你轉左想行左二線你應該係西洋菜南街右線轉左」、「冇眼睇㗎，如果前面有個路人呢你就隊埋去呀」。



旺角單車男無故停馬路 司機急煞避撞：害己害人

該司機在facebook「車cam L（香港群組）」上傳長約14秒的影片，怒斥「害己害人」。片中可見，事發於周一（9月21日）晚上近11時，樓主當時駕車駛經旺角西洋菜南街，左轉至亞皆老街，但轉彎後發現1名男子騎乘單車停在馬路上，嚇得他馬上急煞避撞。該男子之後發現樓主車輛在後，轉過頭舉手示意抱歉，隨後男子繼續向前駛，片段至此告終。

樓主駕車駛經旺角西洋菜南街，左轉至亞皆老街。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主駕車駛經旺角西洋菜南街，左轉至亞皆老街。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

有男子騎乘單車停在馬路上，樓主急煞避免撞倒對方。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子發現樓主車輛在後，轉過頭舉手示意抱歉。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

單車男樣貌激似林作引哄動

許多網民看過片段後卻「錯重點」，關注單車男的樣貌激似林作，「一定係林作」、「正想講，有啲嬲佢唔落」、「好似拍戲咁，私家車轉彎就消失咗，出現咗部單車，仲要係林作」、「林作出車你唔係唔讓吓嘛」、「佢已經好有禮貌（向後bye）」；有疑似林作的帳號亦在帖文下留言，笑稱「頂，咁都被人影到」。

疑似林作的社交平台帳號亦幽默地回覆帖文，稱「頂，咁都被人影到」。（fb截圖）

網民指樓主「五十步笑百步」：你轉錯線都害己害人

但有網民就批評樓主作為駕駛者，理應更警惕路面狀況。

「又咁講，佢企定定又唔係左穿右插，又冇話路權XX你，點樣害到你啫」、「師兄你自己都轉錯線，你都害己害人，好彩西洋菜南街起步你右邊無車咋。西洋菜南街轉左出阿皆老街，左線轉左係要跟左一線行，如果你轉左想行左二線，應該係西洋菜南街右線轉左」、「你轉彎個視角係咪同車cam一樣淨係望到正前面？你重dup（𢴈）喎」。

揸車嗰個都戇X，冇眼睇㗎，如果前面有個路人呢你就隊埋去呀 網民意見

（facebook＠車cam L（香港群組））