有片｜銅鑼灣私家車衝紅燈險撞過路途人　網民斥危駕：遲早累死人

駕駛者理應時刻遵從交通燈號指示，以免發生意外！不過有的士司機在網上駕駛群組貼出「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示銅鑼灣有私家車高速行駛並衝紅燈，險些撞倒正在過馬路的途人，他直擊過程驚呼「差啲打保齡」，遂向1823舉報事件。網民紛紛批評私家車司機罔顧他人安全，「離遠都應該見到紅燈啦，仲衝」、「唔做佢真係遲早累死人」；惟相關帖文已被刪除。



銅鑼灣有私家車衝紅燈，險些撞倒正在過馬路途人，被網民斥馬路炸彈。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

銅鑼灣私家車衝紅燈！ 的士司機驚呼：差啲打保齡

有的士司機在facebook群組「車cam L（香港群組） 」上傳長達52秒的影片，表示「癲，而家過馬路真係要睇清楚，差啲打保齡」。

影片顯示，事發於星期三（9月16日）下午近1時，樓主駛經銅鑼灣高士威道，「車Cam」拍到前方1輛紅色的私家車高速行駛並衝紅燈，但其時行人過路處正亮起綠燈，有不少途人、學生正在橫過馬路，加上左方行車線有巴士阻擋視線，倘若眾人走快一步，恐怕會被撞倒。

樓主駛經銅鑼灣高士威道，「車Cam」拍到1輛紅色私家車高速行駛。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主駛經銅鑼灣高士威道，「車Cam」拍到1輛紅色私家車高速行駛。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車之後無視交通燈號衝過紅燈。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車之後無視交通燈號衝過紅燈。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

途人探頭查看路面狀況 確認安全後指罵私家車

片中畫面可見，途人們均被私家車衝紅燈的舉動嚇到，紛紛在巴士前方停下腳步，並探頭查看樓主方向，確定他經已停車才繼續過馬路，當中有人不滿私家車於是指罵對方。在私家車駛離行人過路處約38秒後，交通燈號仍然亮起紅燈，樓主從後目擊整個過程，認為私家車司機行為離譜，表示已提交片段向1823舉報事件。

途人紛紛停在巴士前方，探頭查看確定樓主停車才繼續過馬路。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

有途人不滿私家車司機，指罵對方。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

片段可見，在私家車駛離行人過路處約38秒後，行車的交通燈號仍然亮起紅燈。（「fb@車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車司機捱轟馬路炸彈

不少網民都怒斥私家車司機如同馬路炸彈，「真係差啲一鑊熟」、「你自己趕投胎，唔好害死人啦」、「唔做佢真係遲早累死人」、「我都試過咁（嘅）情況，差一步bye bye！」、「危駕入得」、「所以話，就算綠燈都要望清潔先好過，而家好多盲毛」，有留言則揶揄「個（車）牌淘返嚟？」、「重新考過啦」。

離遠都應該見到紅燈啦，仲衝 網民意見

沒有遵從交通燈指示可被扣分 另可被罰款5,000元及監禁3個月

根據香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分。違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣1萬元。

危險駕駛或會被停牌

另外，香港法例第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」亦指出，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年，並停牌至少6個月。

（facebook＠車cam L（香港群組））