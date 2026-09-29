屯門黑超男走到別人車尾露械小便！目擊者怒轟　網民：附近有廁所

人有三急並非隨處便溺理由！Facebook群組「馬路的事討論區」近日上載「車Cam」片段，可見現場是屯門愛明里支路迴旋處、友愛邨愛曦樓對開，1名戴上太陽眼鏡的男子在上址繞過1輛汽車，然後走到車尾當場露出下體小便。樓主用孵化小雞emoji遮掩黑超男的下體，可見他完事後抖動下體，整理衣物後離開。樓主同時上載黑超男駕駛的私家車照片，怒批黑超男「見到架車有人，都要向架車尾屙尿」。



現場是屯門愛明里支路迴旋處、友愛邨愛曦樓對開，1名戴上太陽眼鏡的男子在上址繞過1輛汽車。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

現場是屯門愛明里支路迴旋處、友愛邨愛曦樓對開，1名戴上太陽眼鏡的男子在上址繞過1輛汽車。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

帖文引來許多網民討論：

「附近有公園，行入去有廁所」



「見到有人都照做，睇嚟可能是針對人」



「即時撻車入後波踩迫力（踩煞車/踩剎車），我諗佢嚇到一褲都係」



黑超男在車尾露出下體小便，樓主用孵化小雞emoji遮掩黑超男的下體。（Facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8(1)條 / 第4(3)條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

樓主同時上載黑超男駕駛的私家車照片，怒批黑超男「見到架車有人，都要向架車尾屙尿」。（Facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾妨擾罪，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4（3）條「在公眾地方犯的妨擾罪等」，任何人無合法權限或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

當罪露下體可罰款監禁

事主除了「小便」外，關鍵情節在於光天化日下「當場露出下體（露械）」，在香港法律實務上，若無合法權限或辯解在公眾可見情況下猥褻暴露身體任何部分，更直接涉嫌觸犯第200章第148條「在公眾地方的猥褻行為」，最高可處罰款2,000元及監禁6個月。



（Facebook群組「馬路的事討論區」）