中環商廈幼童當眾便溺！目擊者嘆勸阻被家長斥「關你屁事」：缺德

無論男女老幼，都不應該隨地便溺！有網民在社交平台貼相公審，指在中環一棟甲級商業大廈的大堂，直擊1對家長容許同行幼童當眾便溺，聲稱當時曾有人出言制止，並提醒對方上層有洗手間，卻被怒斥「關你屁事」，不滿對方缺德行為，批評「明明有廁所都唔去，仲將冇公德合理化」。網民亦狠斥涉事父母未有做好身教，「教壞晒」。



有家長被拍照公審，指任由幼童在中環一棟甲級商廈的大堂當眾便溺，不滿被途人勸阻竟稱「關你屁事」。（「threads＠jacklawhhhhh」圖片）

中環甲級商廈幼童當眾便溺 家長不滿被阻：關你屁事

該港男在threads帳號發帖並上傳3張照片，表示他在中環太子大廈的大堂，目擊1對父母任由同行幼童當眾便溺，其間有途人提醒對方上層有洗手間，卻被兩人怒懟「關你屁事」、「打工仔」，質疑「香港人很了不起」看不起他們等等的字句。樓主不滿相中人「明明有廁所都唔去，仲將冇公德合理化」

「明明有廁所都唔去，仲將冇公德合理化」 樓主感嘆

相中可見，該對父母站在大樓的角落處，前方站有1名年紀尚輕的女童，其中男士手持多張紙巾，女士則蹲在地上環抱女童，估計正是為剛便溺的女童做事後清潔。

涉事父母和女童站在角落處，而男士手持多張紙巾。（「threads＠jacklawhhhhh」圖片）

樓主指，當時有人上前提醒相中父母上層有洗手間，但被對方怒懟「關你屁事」。（「threads＠jacklawhhhhh」圖片）

網民批評父母未做好身教

不少網民批評相中父母，不滿兩人明知理虧仍理直氣壯回懟途人的行為，「大小二便同歧視有乜關係」、「睇唔起隨處便溺無公德心嘅任何人」、「做啲冇文化嘅嘢，仲想俾人睇得起」、「你兩公婆是大人了，帶你們的孩子在不該便溺的地方便溺」、「所謂人必自侮然後人侮之，呢個就係實例」、「着得正正常常但唔識去洗手間大小便」、「辛苦清潔工人」，亦質疑他們做壞榜樣，「教壞晒」、「畀佢穿條紙尿褲就唔使周圍屙啦」。

上一代都唔好，又點會有好嘅下一代？ 網民意見

網民建議嚴厲批評：大聲過佢佢哋就會縮

有留言認為遇到類似情況，應該上前嚴厲指責，「我見過（有人喺）深圳地鐵站咁樣屙尿，保安即刻就馬叉你」、「上次我見到個男仔喺街剝褲想屙尿，我即刻行埋去同佢講，咁大個仔喺街屙尿，知唔知醜呀你」、「細個嗰時廣告有句叫『面斥不雅』，每個人見到都可以X佢」、「只要你大聲過佢佢哋就會縮」、「呢班人係唔會教化到，只可以透過刑罰，令佢哋唔敢」。

公眾地方大小便 可被罰款5,000元

根據香港法例第132BK章 《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便；另外，任何正在照顧或看管一名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，准許該兒童在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，違例者可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

（threads＠jacklawhhhhh）