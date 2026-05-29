將軍澳大叔對花糟吸煙兼小便！街坊斥：好X污糟　隨處便溺罰$5000

隨處小便有違公德，吸煙產生的二手煙更會影響其他人。有將軍澳街坊在Facebook群組「將軍澳主場」上載1段長約5秒的影片，顯示1名中年男子向花槽旁邊疑似小便，其左手持有1支懷疑香煙，右手握下體狂揈。樓主指出現場是將軍澳明德邨對開行人路，自己每天下樓搭車，都目擊對方隨處小便，精神看似正常。樓主批評「阿叔你行多兩步去廁所得唔得呀？」、「好X污糟呀你」，而上址常有女性經過，希望有人可以協助制止對方行為。



將軍澳街坊見到中年男子向花槽旁邊疑似小便，左手持有1支懷疑香煙，右手握下體狂揈。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

網民：𠵱家周圍商場，搵廁所都好易

帖文引來大量網民留言，有人指「咁直接幫佢現場直播囉」、「阿叔揈好耐，唔乾淨？」、「唔怪之得成日經過都有陣尿味」、「其實𠵱家周圍有商場公廁，搵廁所都好易」。

坑口體育館位於現場旁邊 設有洗手間

根據Google地圖，坑口體育館位於現場旁邊，路程大約5分鐘之內，體育館設有洗手間。

樓主表示，每天都見到該名中年男子隨處小便。（Facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

公眾地方隨地大小便 初犯可罰款5,000元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

法例擴大法定禁煙區

本港今年先後實施多項新控煙措施，包括排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區、提高定額罰款及禁止向未成年人士提供吸煙產品，法例規定由4月30日起，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使僅隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若違例品超出指定數量，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

（Facebook群組「將軍澳主場」）