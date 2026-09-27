旺角遇大媽問手機殼邊度買　女生憂「搶電話黨」即做1舉動保手機

突遇陌生人靠近，要時刻保持機警心。有港女生於網上發文表示，在旺角街頭等過馬路期間，有名大媽突然問她的手機殼在哪購買，她擔憂對方是「搶電話黨」，立即將手機放入斜揹袋並拉上拉鏈，大媽見她未有回應自行走開，但仍在附近未有走遠，女生質疑「似等緊下一個獵物」，她提醒網民「大家喺街真係要拎實部電話」。



有港女生於網上發文表示，在旺角街頭等過馬路期間，有名大媽突然問她的手機殼在哪購買，她擔憂對方是「搶電話黨」，立即將手機放入斜揹袋並拉上拉鏈。（AI生成圖片）

「警世小心留意」。該女生於Threads發文講述事件，指出9月16日晚上8時許於旺角街頭等過馬路期間，拿着手機查看巴士何時到達，突然有名大媽指着她的手機，「我都起晒鋼望住佢」，大媽問「你個殼喺邊度買」，同時「手伸埋嚟我肚前面」、「差啲掂到我部電話」。

旺角遇大媽問手機殼邊度買 女生憂「搶電話黨」

女生擔憂對方搶手機，表示「本身佢隔開2個人身位企，見佢好突然行埋嚟，已經退後1步，佢一講嘢我就縮開少少，點睇都唔係經過見到手機殼啦，如果佢再郁貼埋嚟，一定鬧爆佢」。

女生於地圖標示在旺角遇到大媽的位置。（Threads@cutegime77）

大媽站路中心 女生質疑：似等緊獵物

女生說，當時立即將手機放入斜揹袋並拉上拉鏈，「唔知佢下一步想搶我電話定點，我已經怒睥住佢，完全無畀任何反應，佢見我無應佢走開咗」。

女生過完馬路轉頭回望大媽站在路中心，質疑「似等緊下一個獵物，一定唔係路過行路，似有目的等緊啲嘢」，並一路留意大媽有沒有跟着她。

女生提醒，「大家喺街真係要拎實部電話，我已經有手繩扣喺手，現在真係咩人都有，成班不知所謂」、「現在防人之心不可無」。

有網民看畢帖文後表達擔憂，「睇完你咁講，即刻買番條手繩先得」。（AI生成圖片）

網民：即刻買番條手繩先得

「睇完你咁講，即刻買番條手繩先得」



「搭地鐵如果企近車門位置，盡量唔好拎個電話出嚟睇，一手搶咗跑走咗就冇」



「嗰日去太子金魚街買寵物嘅糧食，冇啦啦有個人拍我隻手，之後遞張紙喺我面前，我冇睇內容但一定係博人同情呃人錢嗰啲嚟，我即刻當睇唔到行開。佢用隻手掂我，我真覺得好污糟，都唔知係咪塗啲迷暈嘢喺我隻手」



（Threads@cutegime77）