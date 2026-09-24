【港鐵／電子煙】再有乘客於港鐵車廂內公然吸食電子煙！本港社交平台Threads流傳影片，顯示港鐵車廂座位上，有女乘客當眾吸食電子煙，且吐出煙霧，懶理其他乘客在旁，行為令人髮指。



影片引來網民熱議，有人批評該女子離譜，「係咪黐線㗎！」、「唔通真係唔食會冇命？」，認為拍攝者應找港鐵職員處理。不過也有大批網民「錯重點」，關注女子美貌，直指「雖然食煙唔啱，但係佢幾靚」。



再有乘客於港鐵車廂內公然吸食電子煙。（Threads@y1h2c6r）

「呢排見到幾個post有人喺地鐵食煙，今日畀我親身見到」。有香港女生於9月23日在Threads發布影片，顯示港鐵車廂內有女乘客吸食電子煙，直斥「咪污染香港」。

【影片直擊】港鐵車廂女子吸食電子煙 吐出煙霧玩手機

從影片看到，港鐵車廂內有1名穿着性感女子坐在靠車門座位，靠着玻璃吸食疑似電子煙物體，並吐出煙霧，更邊吸電子煙邊按動手機。當時女子旁邊都有乘客，但她沒有理會，繼續吞雲吐霧。

女子坐在靠車門座位，靠着玻璃吸食疑似電子煙物體，並吐出煙霧。（Threads@y1h2c6r）

女子坐在靠車門座位，靠着玻璃吸食疑似電子煙物體，並吐出煙霧。（Threads@y1h2c6r）

女子坐在靠車門座位，靠着玻璃吸食疑似電子煙物體，並吐出煙霧。（Threads@y1h2c6r）

目擊者：已電郵港鐵及衞生署舉報

樓主補充，自己作為女性，加上第1次遇到這類事件，不太懂得如何處理，下次一定會即時找職員處理，目前已電郵港鐵及衞生署舉報，「（當時）係猶疑咗……唔係好知點處理，又趕住落車，走咗先諗起應該即時搵職員，再有下次我一定識做（找港鐵職員處理）」。

樓主補充，已電郵港鐵及衞生署舉報。（Threads@y1h2c6r）

網民批離譜：真係唔食會冇命？

網民看過影片議論紛紛，有人批評女子離譜：

「啲人係咪黐線㗎，咁鍾意喺地鐵食煙……」



「唔通真係唔食會冇命？」



「正確做法：拉緊急掣通知車長」



「食煙真係唔好等，光速舉報please」



女子美貌惹網民關注：雖然食煙唔啱，但係佢幾靚

然而也有大批網民「錯重點」，關注女子美貌：

「我淨係見到呢條女好似都幾靚」



「影女就影女啦，雖然食煙唔啱，但係佢幾靚」



在港鐵吸煙，最高可罰款5,000元。（資料圖片）

在港鐵吸煙可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違者最高罰款5,000元

香港全面禁電子煙 隨身攜帶電子煙亦違法

2026年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。

2026年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。（資料圖片）

管有少量另類煙用物質（即不多於5個煙彈、或5毫升煙用物質、或100支加熱煙支、或100卷草本煙）並用作非商業用途，定額罰款港幣3,000元；或一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣10,000元。



管有多於上述數量指明另類吸煙產品，即屬增責因素，須以檢控形式而非定額罰款處理。一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣50,000元及監禁6個月。

（Threads@y1h2c6r）