有片│違泊被警告！大埔父子爆粗圍罵交通督導員：掂到我啊，X街仔

違例泊車還要發惡？本港Facebook群組瘋傳影片，顯示大埔東昌街有2名疑是父子的男子因車輛違泊，被警告「阻塞交通」，竟「發爛渣」在馬路上「爆粗」追罵交通督導員，咆哮「隻手掂到我啊！X街仔！」、「你乜X嘢啊！」。不過交通督導員未有被激怒，反而冷靜應對。



影片引來網民熱議，紛紛批評該2名男子行為離譜，大讚交通督導員「EQ高」，「自己違例泊車預咗抄牌 ，追住鬧都冇用，自己肉酸 ，只有教壞下一代」、「惡到，出名啦！X得咁開心！」、「自己申請俾人拉」。



大埔東昌街有2名男子因車輛違泊被警告「阻塞交通」，在馬路上「爆粗」追罵交通督導員。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

「使唔使鬧到咁啊？」有網民於9月22日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示大埔東昌街有2名男子，在馬路上「爆粗」追罵交通督導員，令樓主無奈留言，「人哋又無抄你牌，叫你唔好阻塞交通啫，送個孫返學就唔好咁激動啦」。

【影片直擊】違例泊車被警告阻塞交通！大埔父子狂兇交通督導員：你乜X嘢？

從影片看到，1名中年男子與1名疑穿校服年輕男子，怒氣沖沖在馬路追着交通督導員「狂兇」，其中年輕男責罵「（交通督導員）隻手掂到我啊！X街仔！我都未話你啊！掂到我！」，中年男則爆粗喝罵交通督導員：「你乜X嘢啊！」

1名中年男子與1名疑穿校服年輕男子，怒氣沖沖在馬路追着交通督導員「狂兇」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

1名中年男子與1名疑穿校服年輕男子，怒氣沖沖在馬路追着交通督導員「狂兇」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

1名中年男子與1名疑穿校服年輕男子，怒氣沖沖在馬路追着交通督導員「狂兇」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

交通督導員冷靜應對

不過面對2人連珠炮發，交通督導員未有動怒反擊，冷靜應對。而現場有不少途人圍觀，畫面傳來聲音大叫「抄牌！」。

交通督導員未有動怒反擊，冷靜應對。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批2父子離譜：教壞下一代

網民看過影片紛紛指摘2名男子離譜，又讚交通督導員冷靜應對「做得好」：

「阻礙公職人員執行職務，公眾地方作出擾亂秩序」



「自己違例泊車預咗抄牌 ，追住鬧都冇用，自己肉酸 ，只有教壞下一代」



「自己申請俾人拉」



「已經可以拉得，咖啡（交通督導員）有cam無得走」



「咁型得唔得㗎？」



「惡X到，出名啦！X得咁開心！」



「無錢唔好揸車啦」



「違泊得就預咗抄牌啦，為幾百蚊就嘈喧巴閉」



「警方應對這類無賴刁民懲罰，有阻嚇作用」



違例泊車定額罰款400元 阻礙公職人員執行公務可罰款及監禁

目前在香港俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，已增加至400元。而根據《簡易程序治罪條例》第23條「抗拒或阻礙公職人員或其他依法執行公務的人」，任何人抗拒或阻礙依法執行公務，或獲合法授權或合法受僱執行公務的公職人員或其他人執行任何公務，或抗拒或阻礙他人合法地協助上述公職人員或其他人執行任何公務，均可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

公眾地方行為不檢可罰款5,000元、監禁1年

另根據《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，任何人在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性言詞，或派發或展示任何載有此等言詞的文稿，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁12個月。