跑步推人出馬路　追兇9年疑犯竟是英王室後裔　獲保釋突離奇死亡

9年前震驚全英國的「普特尼橋（Putney Bridge）推人案」，一名路跑男子無預警將女子推向行駛中的公車（巴士），險些造成命案。這起懸案日前爆出重大突破，警方鎖定並逮捕了44歲的涉案男子，未料其真實身分竟是身價不凡的金融高層兼維多利亞女王後代。然而在獲得保釋後不久，他竟離奇陳屍於豪宅內，讓整起離奇案件再添陰謀論色彩。



據《衛報》（The Guardian）報導，44歲的死者尼古拉斯布蘭德拉姆（Nicholas Brandram）於周二晚間被發現昏迷於西倫敦奇斯威克的豪宅中，救護人員趕抵現場後宣布他已當場死亡。警方初步調查排除他殺嫌疑，將死因定調為意外猝死。這名死者的背景極為顯赫，他不僅是英國皇室遠親、維多利亞女王的後裔，過去還曾任陸軍上尉，隨後轉戰金融圈成為匯豐銀行的前董事兼高級客戶經理。

尼古拉斯布蘭德拉姆Nicholas Brandram（中央社）

2017年一名男子在普特尼橋上跑步時，突然伸出手將一名路過女子推向馬路，導致對方直接倒在行駛中的雙層巴士前：

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這起離奇命案之所以引發熱議，源於2017年轟動全英的「普特尼橋推人案」。當時一名男子在橋上路跑時，突然伸出手將一名路過女子推向馬路，導致對方直接倒在行駛中的雙層公車前，所幸公車司機反應極快猛打方向盤才保住女子一命。警方多年來調閱無數畫面、訊問50人皆無果，直到今年6月才獲得突破性線索逮捕布蘭德拉姆，並於9月再次將他無條件保釋。

看似高富帥的皇室後裔，私下卻屢屢陷入脫序爭議。早在2013年，布蘭德拉姆就曾騎乘哈雷重機撞倒一名女性自行車騎士，事後甚至心虛肇事逃逸未留聯繫方式而被定罪。如今又被捲入企圖重傷他人的「推人懸案」，讓這位貴族後代的負面形象再添一筆。

然而，布蘭德拉姆在今年3月接受媒體訪問時，卻展現出截然不同的形象。他當時提及自己平日喜歡騎單車通勤，並感性表示：「我是一位與他人共同撫養3歲孩子的單親爸爸，每天最希望的就是能趕回家陪孩子洗澡。」他還透露自己最崇拜獨自撫養他長大的母親，並稱阿富汗服役後受邀至白金漢宮參加花園派對是他人生最引以為傲的時刻。

儘管布蘭德拉姆表面上塑造出事業有成、愛護幼子的顧家好爸爸形象，背後卻牽扯出皇室血脈、肇事逃逸與驚悚的推人懸案。如今隨著他突然在豪宅內意外身亡，這起纏繞多年的普特尼橋案件恐難以真相大白。

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