中國男子「花47萬藏車尾箱備胎槽」偷渡美國　入境前一刻慘被發現

9月15日，美國海關與邊境保護局（CBP）人員在加州聖地牙哥的San Ysidro入境口岸，查獲一起汽車藏人偷渡案。一名中國籍男子藏在一輛Jeep Cherokee車尾的備胎凹槽內，試圖隨車從墨西哥進入美國。美國檢方稱，他為這次偷渡支付的費用接近6萬美元（約47萬港元）。



事發地點是聖地牙哥的聖伊西德羅（San Ysidro）入境口岸。9月15日，美國公民Antonio Jimenez-Reyez駕駛一輛Jeep Cherokee，從墨西哥一側駛向美國，申請入境。

San Ysidro口岸連接美國聖地牙哥與墨西哥蒂華納，是美墨邊境最繁忙的陸路口岸之一。（Reuters）

海關與邊境保護局（CBP）人員檢查車輛時，在車尾放置備胎的凹槽裏，竟然發現了一名沒有合法入境證件的中國籍人士。

這個位置通常用來放汽車備胎，如今卻成了一個人的藏身處。車已經開到海關，距離入境只剩下檢查這一關，人最終還是被找了出來。司機Jimenez-Reyez隨後被捕，被控「以獲取經濟利益為目的帶人入境」。

更令人吃驚的是費用。聯邦檢方稱，這名中國籍人士為偷渡進入美國支付近6萬美元。

聖伊西德羅口岸連接美國聖地牙哥與墨西哥蒂華納，是美墨邊境最繁忙的陸路口岸之一。加州南區聯邦檢察官辦公室負責的轄區包括聖地牙哥縣和帝國縣，與墨西哥接壤的邊境線長約140英里。

檢方在9月18日的通報中說，當周共提交了132起邊境相關案件，涉及以獲取經濟利益為目的帶人非法入境、被遣返後再次非法入境，以及毒品走私等。這名中國籍男子藏身備胎槽的案件，是其中一例。

幾乎就在同一天，美國另一端的佛州海面上，也出現了一艘載有中國公民的偷渡船。

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美國CBP發布的影像資料顯示，9月15日，海空執法部門的飛機在佛羅里達州附近巡邏時，發現一艘可疑船隻。隨後，CBP與海岸警衛隊在佛州Angelfish Creek附近攔下這艘27英尺長的船。官方稱，行動中查獲22名不同國籍的偷渡者和一名涉嫌組織偷渡的人；其中，13名偷渡者為中國公民。

美國的移民執法環境已經發生變化。即使僥倖入境，後面還有身份審查和可能面臨的遣返程序，絕不是過了邊境就能安心開始新生活。

當然，每個人走到這一步，都有自己的經歷和難處。隔著一篇新聞，我們無權輕易評判他們為什麼作出這樣的選擇。只是希望想走這條路的華人同胞，先看清眼前的現實：

錢交出去，不代表一定能到；

人到了，也不代表一定能留下。



別讓自己和家人付出難以承受的代價。

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