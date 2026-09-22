再有中國人拉斯維加斯機場被ICE帶走　無犯罪記錄孩子是美國公民

一名在夏威夷生活多年、擁有多家餐廳的華人老闆，搭飛機前往拉斯維加斯，卻在落地後突然被5名ICE探員包圍帶走。他的律師隨後強調，男子沒有犯罪記錄，在夏威夷有妻子和兩個美國出生的孩子，庇護申請也仍在審理。但看到這裡，很多讀者可能已經不覺得意外了。



筆者最近報道過太多類似案例：

沒有犯罪記錄；

在美國工作做生意；

孩子是美國公民；

甚至已經遞交庇護申請……



都不等於本人已經獲得合法移民身份，更不代表ICE不能將其拘留。

近來很多沒有犯罪記錄、在美國工作做生意、孩子是美國公民，甚至已經遞交庇護申請的移民被ICE抓走。（Reuters）

這起案件真正的關鍵是：他2015年便來到美國，卻直到2022年才申請庇護，中間整整隔了7年。

至於這7年間他以什麼身份留在美國、為什麼遲遲沒有申請庇護，目前的報道並沒有給出解釋。

被捕男子名叫魏嘉良（Jialiang Wei，音譯），出生於中國。8月19日，他搭乘阿拉斯加航空從夏威夷飛抵拉斯維加斯哈里里德國際機場（Harry Reid International Airport）。就在他走下飛機、準備離開機場時，哈里里德5名ICE探員突然將他包圍，隨後以涉嫌非法滯留美國為由將其拘留。

魏的律師迪蘇爾（Dee Sull）表示，魏嘉良在夏威夷擁有多家餐廳，平時與妻子及兩個在美國出生的孩子一起生活。他沒有犯罪記錄，目前還有一份尚未審結的庇護申請。他的母親則已經獲得美國庇護。律師在拉斯維加斯移民法院外質疑，明明有人已經向美國公民及移民服務局提交了仍在審理的庇護申請，卻依然會遭到ICE逮捕。

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魏某為什麼剛走下飛機，就有5名ICE探員在那裡等着？據路透社獲得的ICE內部資料，從特朗普（Donald Trump）重新執政到2026年2月，運輸安全管理局（TSA）向ICE提供了超過3.1萬名旅客的資料，並由此促成了800多次逮捕。

這些訊息來自TSA的「安全飛行計劃」（Secure Flight Program）。該系統原本於2007年設立，主要用於核查旅客是否列入恐怖分子或國家安全觀察名單。但如今，相關旅客資料也被用於普通移民執法。路透社指出，這類訊息最大的作用，就是讓ICE知道某個人將在什麼時間、搭乘哪一趟航班、出現在哪個機場。

《華爾街日報》隨後進一步報道，ICE正在利用航班名單，鎖定簽證已經過期的旅客。僅在今年7月，ICE每天就在全美機場逮捕約十幾至三十多人。ICE高層還要求執法人員儘量在TSA安檢站採取行動。部分航空公司已經開始反對這種做法，認為聯邦探員登機或在登機口抓人，會帶來安全和執法程序方面的問題。

拉斯維加斯機場尤其頻繁出現類似行動。今年7月，57歲的澳洲公民阮富（Phu Nguyen，音譯）在哈里里德國際機場遭兩名便衣ICE探員按倒在地。圍觀者拍攝並質問後，探員一度離開，甚至將一隻手銬留在男子手腕上。警方檢查後發現他沒有未執行的逮捕令，替他摘下手銬。但國土安全部表示，他的簽證早在2015年便已過期。第二天，他在洛杉磯國際機場再次準備搭機時，最終被ICE拘留。再加上7月被捕的南非女子、4月因掌摑丈夫被警方移交ICE的亞美尼亞女子，以及如今的魏嘉良，拉斯維加斯機場接連發生的移民逮捕，已經開始引起當地旅遊業擔憂。

拉斯維加斯會展及觀光局首席執行官史蒂夫希爾承認，一些遊客開始擔心自己來到這裏是否「受到歡迎」。

不過，在9月8日舉行的移民聽證會上，政府一方也提出了魏嘉良庇護申請中的一個關鍵問題：

他早在2015年便抵達夏威夷，卻直到2022年才提出庇護申請，中間相隔了大約7年。

按照美國移民法，庇護申請通常應當在抵達美國一年內提出。超過一年並不意味着申請必然無效，但申請人通常需要證明自己符合「情況發生變化」或「特殊情況」等例外條件。

目前，移民法官批准魏嘉良保釋，在外等待移民案件繼續審理。但獲得保釋也不代表他的庇護已經獲批，也不意味着案件已經結束。接下來，移民法院仍將審查他的身份、庇護申請是否符合規定，以及他能否繼續留在美國。

這起案件也再次提醒移民群體：庇護申請正在審理，並不等於已經獲得合法永久身份，也不代表絕對不會被ICE拘留。

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