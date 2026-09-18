華人女工離奇死亡　揭美國大麻農場黑幕　扣起護照無糧出如賣豬仔

加州一家大型大麻農場，因為一名華人女工的死亡，被查出了諸多問題。46歲的藍女士（Lan，音譯）被送到醫院時，已經出現心臟驟停，六天後在重症監護室去世。



監管部門懷疑，她的死亡可能涉及工作期間接觸農藥。隨後，調查人員進入她工作的農場，發現違規農藥、受污染液體，以及一群住在擁擠住所裏的工人。

近年來，美國多地大麻農場接連曝出涉及華人工人的欠薪、惡劣居住環境和強迫勞動問題，有的甚至因錢款糾紛釀成命案。（示意圖，Unsplash@Richard T）

這些工人約有10至15人，全部說普通話的華人，他們的住所擁擠，部分牆壁發黴。農場經理還告訴調查人員，這些工人當時沒有領取工資，因為農場尚未盈利，可能還要幾年才能賺錢。

如今，這家農場已被關閉，經營許可證被暫停。但女工為何死亡，這些工人又經歷了什麼，仍有不少疑問等待解答。

據《加州郵報》報道，涉事農場名為Joel Michaely Farms，位於加州北部萊克縣（Lake County）。

8月21日，一名身份不明的男子將藍女士送往當地醫院。當時，她已經出現心臟驟停。根據調查人員取得的宣誓書，州政府懷疑，這起死亡事件可能涉及「職業性農藥暴露」，也就是她在農場工作期間接觸了農藥。

8月31日，調查人員持搜查令進入農場。

這家農場的規模遠超一般人的想象。根據萊克縣規劃部門的記錄，其獲批的大麻種植面積接近100萬平方英尺，約合9.3萬平方米。

調查人員在現場發現約5.5萬株大麻植株、約6000磅已經加工的大麻，以及被他們稱為「非法化學品」的物質。

在約20座温室內，調查人員發現了室內燻蒸殺蟲劑罐子。農場室外還存放著帶有外國標籤的非法農藥，以及多種未經批准用於大麻種植的農藥。

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此外，現場約有2萬加侖受污染液體，需要進行專業處理。

這些發現顯示藍女士生前的工作環境確實惡劣。與此同時，農場裏其他工人的生活狀況，也被擺到了公眾面前。

加州大麻管制局（DCC）特別調查員表示，約有10至15名工人住在農場內。他們的住所擁擠，衛生狀況較差，部分牆壁甚至已經發黴。

調查人員稱，這些工人全部說普通話，英文溝通能力有限。

據報道，農場種植經理告訴調查人員，這些工人當時都沒有領取工資，因為農場尚未實現盈利。而按照他的說法，農場可能還需要幾年，才能開始賺錢。

9月8日，加州大麻管制局關閉涉事農場，並暫停其經營許可證。

監管部門發現，除了農藥和環保方面的問題，農場還存在種植未貼標籤的大麻植株、庫存數量無法核對、未按規定使用州大麻追蹤系統等多項違規情況。

監管部門表示，現場所有大麻最終均被銷毀。

此次調查還引發了產品召回。目前，四款存在潛在污染風險的大麻產品被下架召回，其中兩款被確認與這家農場有關。

近年來，美國多地大麻農場接連曝出涉及華人工人的欠薪、惡劣居住環境和強迫勞動問題，有的甚至因錢款糾紛釀成命案。

2022年11月，俄克拉荷馬州一家大麻農場發生槍擊，造成四人死亡、一人受傷。警方表示，涉案人員和死傷者均為中國公民。兇手Chen Wu因要求拿回投入農場的30萬美元，與農場人員發生爭執，隨後開槍殺人。2024年，他認罪，被判終身監禁，不得假釋。

還有一些華人工人，是看到招聘廣告後才進入這個行業，到了農場才發現，實際情況與承諾完全不同。

2023年，15名華人移民工人就新墨西哥州一處非法大麻種植場提起訴訟。他們指控，招聘時承諾每天200美元、包吃住的「園藝工作」，實際卻是每天長達14小時的勞動，食物、飲水和休息不足，部分人的手機和鑰匙被收走，無法自由離開。

提醒準備進入這一行業的華人同胞，先核實農場資質，把工資、工時和住宿安排問清楚，留下書面約定，並把工作地址和聯繫人告訴家人。遇到拖欠工資、扣留證件、限制離開，或要求在沒有防護的情況下接觸不明藥劑，不要因為是熟人、說同一種語言就忍下來。

出門打工是為了掙錢養家，「還沒盈利」不能成為讓工人無限期等工資的理由。更不能錢沒掙到，先把健康和安全搭了進去。

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