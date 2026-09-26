深水埗大牌檔「天價」瀨尿蝦$420隻！網民斥食水深惹議：水魚價？

天價瀨尿蝦？有食客在深水埗光顧大牌檔，點叫1隻瀨尿蝦要價420元，引來網民質疑餐廳「食水深」，「搶咩」、「好聽叫海鮮價，唔好聽就係水魚價」，又笑稱「貧窮限制我的想像」。但有留言認為餐廳若是明碼實價，顧客餐後則不該嫌貴，「有冇講明幾錢隻先落單呀，有講明咁你呻X呀」、「食時已經知，食完話貴無嘢好講」。



有食客光顧深水埗大牌檔吃海鮮，但1隻瀨尿蝦盛惠420元，網民紛紛指餐廳「食水深」。（AI生成圖片）

深水埗大牌檔瀨尿蝦$420隻！

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳1張照片，指到深水埗光顧一間大牌檔並點叫海鮮，但1隻瀨尿蝦竟然要價420元，直言「覺得貴咗」。相中可見，餐廳以椒鹽方式烹煮瀨尿蝦，上碟時在底層鋪滿炸至金黃色的蒜粒和辣椒，賣相來說可謂相當惹味，目測瀨尿蝦亦尚算大隻，不過值不值得就是見仁見智。

餐廳以椒鹽方式烹煮瀨尿蝦，底層鋪滿炸至金黃色的蒜粒，目測瀨尿蝦尚算大隻。 （「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

大牌檔被指「食水太深」：好過去搶

絕大部份網民都認為餐廳「食水太深」，「呢個係咪遊客價……」、「即刻諗起，薯仔牛柳粒係食薯仔」、「今時今日食嘅係性價比，420（蚊）真心輸晒！」、「搶咩」、「$100隻炒完變$420」、「呢個唔係時價，係天價」、「望下特價優惠，食自助餐好過啦」、「椒鹽瀨尿蝦很容易做，唔使出去俾人劏銀包」、「當年3隻中型瀨尿蝦收我哋600蚊，唔知佢有無蝕俾我地，但以後唔會再叫海鮮」，又調侃樓主「嚇到我瀨尿」、「抵…收錢嗰個」、「你直頭係富豪」、「貧窮限制我的想像」。

好聽叫海鮮價，唔好聽就係水魚價！ 網民意見

餐廳明碼實價 網民：食完話貴無嘢好講

惟有留言覺得餐廳若然明碼實價，顧客仍決定下單則不應抱怨，「有冇講明幾錢隻先落單呀，有講明咁你呻X呀」、「無話貴唔貴，食時已經知，食完話貴無嘢好講」、「香港出名嘅大牌檔真係好高消費，人工貴、舖租貴，無計！」、「如果你識整就唔值，如果你唔識整我覺得賣你400蚊冇咩問題」、「佢整得好食滿足到自己就唔緊要啦」。

（facebook＠香港茶餐廳及美食關注組）