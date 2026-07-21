零食展凍乾夾糖售1元1克　女生批貴如搶劫　網民斥離譜：水魚之都

雖說買與不買是豐儉由人，但這定價又是否合理？有女生近日到會展逛「零食世界」展覽，發現有參展商以1元1克嘗鮮價出售凍乾夾糖，質疑定價昂貴，如同「搶劫」。她又形容，不少人在對價錢無概念下「幫襯」，令她「唔忍心睇落去」，直指「最伏伏伏！」。



網民直斥參展商，「離晒譜，呃啲對重量無概念嘅人」、「1蚊1克即係454蚊1磅，一咁諗知貴到黐線」、「呢啲真係騙案，夾咗知道貴其實無機會畀你返轉頭，除非你面皮好厚」，有網民甚至認為香港已變「水魚之都」。



有網民則表示，「咁舖頭都係明碼實價，1個願打1個願捱，話唔定啲顧客係有錢人呢？」、「佢係freeze dry candy喎，應該比一般糖輕，畀着我只會夾1粒試下」、「夾開糖嘅，大概食開$10/100g，應該都知貴咗10倍吧，如果無夾開嘅，sorry」。



有女生近日到會展逛「零食世界」展覽，發現有參展商以1元1克嘗鮮價出售凍乾夾糖，質疑定價昂貴。（Threads@aforabbylove）

「行咗成日零食展，呢兩間最伏伏伏！」該女生於Threads發文批評「零食世界」展覽兩間參展商，第一間是爭議最大的凍乾夾糖攤檔。

零食展凍乾夾糖售1元1克 女生批搶劫

這間參展商以1元1克嘗鮮價出售夾糖，女生認為定價昂貴，其間目擊兩男女各買了96元及130元夾糖，感嘆如被「搶劫」，「我睇住其中兩個被搶劫……一路見有啲阿媽同小朋友夾得好開心，佢哋應該無諗過$1/1g係有幾貴！夾咗勁大杯，我唔忍心睇落去！好明顯等人夾咗唔好意思唔要」。

女生批評定價昂貴，「我睇住其中兩個被搶劫」，兩男女各買了96元及130元。（Threads@aforabbylove）

女生：小朋友欲試吃被拒

女生說，聽到有小朋友問可否試吃，「個職員話我哋無㗎！夾下啦，無最低消費」，小朋友接着問1粒幾多克，職員未有回答。女生猜想，「試都無試過味，夾咗100g嗰啲人，一定勁唔開心」，形容「我睇都唔舒服！」。

女生續批評另1間賣班戟的攤檔，她以特價10元買了1件，「我淨係食到cream同怪味！真心佢唔知用咩醬！」。

女生續批評另1間賣班戟的攤檔，她以特價10元買了1件，「我淨係食到cream同怪味！真心佢唔知用咩醬！」。（Threads@aforabbylove）

網民爭議：明碼實價 vs 太貴

帖文引起熱議，網民紛紛批評，「$1/g真係狼過華秀隻狗喎」、「嘗鮮價都講得出」、「等啲數學差/無概念嘅人上釣」、「好X街，雖然大大塊牌明碼實價，但係有灌輸誤導感覺好抵，入到去個氣氛會冇咗重量概念，$1/1G唔係1磅、1KG」、「做生意嘅嘢，預咗佢會賺下，但係咁X離譜真係好少見，仲以為係賣蔘茸海味」、「仲衰過斤變兩再磨粉」、「去一田買和牛都唔使1蚊gram，佢啲糖咩來頭咁值錢」。

有買了夾糖的網民表示，「夾咗78蚊，個阿姐仲要叫我小朋友每款夾多幾粒試下，我就不停話唔使，直至到我爆一波，係咪夾多幾粒試嗰啲唔收錢，佢先收嗲」、「我夾咗10粒左右/58蚊，好差」、「上年我都夾過，夾咗1包仔都已經成90蚊，心諗使唔使咁貴」。有港媽表示，「我行過見到同小朋友講有糖夾，阿仔話$1/1g呀！好貴呀！好彩佢平時夾開知價！」。

女生續批評另1間賣班戟的攤檔，她以特價10元買了1件，「我淨係食到cream同怪味！真心佢唔知用咩醬！」。（Threads@aforabbylove）

網民認為香港變水魚之都：展覽用作高速收割

另有網民附和批評班戟，「個班戟真係伏，食咗榴連味，但入面得啲唔係榴連味嘅果醬，其餘9成9都係cream」、「我都係買咗榴槤味同芒果味，我小朋友話超難食，都唔知食咗啲乜」、「個10蚊班戟伏到嘔，一擺入口完全就係細個食藥水嘅味」。

有網民認為，香港已成「水魚之都」，「淘寶糖成本$4人仔/120g，智商税係要交下！」、「而家喺香港買嘢，10成預咗淘寶有，浪費時間山長水遠去迫，真係唔好玩啦」、「所有展覽都係用作高速收割，香港地什麼『大特價』、『什麼展』，全部都係用作收割」、「以前啲乜乜展，會真係比街買平少少，又或者有啲好嘢送咁。而家所有啲乜乜展，90%檔口都係揾笨，當參加者係水魚咁嚟劏」。

（Threads@aforabbylove）

其他報道：有片│2大媽大鬧OK便利店！增錯值逼退回$200 店員做法獲讚：好叻

到便利店增值必須留神，以免爭拗。本港社交平台Threads瘋傳影片，有2名大媽到CircleK便利店（OK便利店）想增值800元到支付寶（Alipay），並遞上2張500元紙幣（共1,000港元），但因為「顧住傾偈」，店員2次確認是否「增值1,000」時都回應「是」，店員於是按指示增值1,000。結果2名大媽不滿大鬧便利店，逼迫店員退回200元。其間排在後方的顧客看不過眼，表示可以幫店員作證，詎料大媽反辱罵「聾嘅唔好出聲！」。最終店員致電經理，按指示退回200元，2名大媽得手後離開。



影片震驚網民，紛紛批評大媽「惡人先告狀」離譜，「自己唔啱仲聲大夾惡？」、「好失禮，做佢哋仔女真係慘」、「好心唔好為難小職員啦。也有網民讚賞店員冷靜應對「高EQ」，「真係好EQ，好叻……畀着我嘅話，我鬧到你化啦！」。



增值支付寶（Alipay）時要留意金額。（資料圖片）

「誰大誰惡誰正確？」有網民於7月19日在Threads發布影片講述事件，指在OK便利店排隊時，前面2名大媽想增值800元到支付寶，遞上2張500元紙鈔。收銀店員2次確認是否「入1,000元」，但2名大媽專注聊天未有認真聽聽，重複回答「係」，於是店員「按指示」增值1,000元到支付寶，詎料大媽得悉後「發爛渣」狂罵店員，「嗰個潑婦就鬧收銀員點解入$1000，明明就話係$800」，並要求個職員叫經理出來 。

OK便利店支付寶入數爭議！2大媽罵店員逼退錢

樓主續說，排在大媽後方的灰衣男子的不過眼，表示可以幫店員作證，卻同樣被大媽辱罵，「排佢哋後面嘅灰衣男都聽到係$1000，幫個店員講都俾佢哋鬧，又話要報警，但係其實明明自己就係掛住同人傾偈冇聽清楚就答，仲要聲大夾惡咁鬧返店員轉頭，果然鬧交嗰陣時愈冇道理嘅人講得愈大聲」。

大媽：叫你經理出嚟吖！

影片看到，2名大媽正在收銀櫃檯位置責罵男店員，其中穿藍色大媽怒指「800蚊！」，店員回答「而家入咗無得退吖嘛」，與藍衣大媽同行的灰色大媽喝斥「收聲啦！無得退，咁叫你經理出嚟吖」。店員強調有人可以作證，但藍衣大媽激動反駁，「有人聽到？佢聽到唔係事件嘅全部啊！你發緊夢啊！聽唔到啊！你自己發緊夢唔認，仲喺度咁多嘢講！」。灰衣大媽重申「叫經理出嚟」。

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

灰衣男見義勇為作證 被大媽辱罵：聾嘅唔好出聲啦！

店員之後與大媽理論，大媽高聲狂罵。這時排在後方的灰衣男子見義勇為上前，表示自己「聽得好清楚（說增值1,000元）」，更表示可以報警，惟大媽反辱罵灰衣男，「你真係離晒譜啊！你唔喺度（咪）亂噏嘢啦！你仲話好清楚喎？你聽唔到！聾嘅唔好出聲啦！」。藍衣大媽隨即把矛頭再指向店員，「唔認數仲喺度咁多嘢講！唔係有個喺度聾嘅亂講嘢，你就喺度亂咁講嘢啦！認啦！呢啲咁嘅人真係，做乜鬼證人吖！」，而灰衣大媽附和說，「你自己做錯嘢你要負責返㗎！」。2名大媽更逼迫店員致電經理退回200元。

店員冷靜應對 大媽取回200元即離開

另1段影片看到，店員正在按經理指示退回200元，其間大媽仍不停口責罵，「唔係你格硬嚟就得㗎喇！」、「如果唔係叫經理同佢（大媽）講對唔住㗎喇。你咁細個學埋咁樣做嘢方法！」，店員未有動怒，冷靜地邊處理退款邊回應「你話點就點啦」、「係係係，知道」。最終2名大媽取回200元後，離開現場。

店員按經理指示退回200元，大媽仍不停口責罵。（Threads@messififaboy26）

店員按經理指示退回200元，大媽仍不停口責罵。（Threads@messififaboy26）

取得200元後，2名大媽即時離開。（Threads@messififaboy26）

網民批大媽離譜：以為大聲就有道理？

網民看過影片紛紛批評大媽離譜，「啲阿蟬真係麻煩，咁都係入咗個支付寶度，又唔會少咗200蚊」、「個後生仔店員真係慘，要受呢啲人氣」、「唔使理佢哋啦，阻住晒後面啲人買嘢」、「以為大聲就有道理咩？」、「小事化大」、「好失禮，做佢哋仔女真係慘」、「最憎係呢啲，職員都處理緊件事仲咦咦哦哦，仲話個職員錯就要認又乜嘢，靜靜地等人處理啦，喺度煩煩煩」。

讚店員EQ高：好勁

也有網民讚店員「EQ高」，「真係好EQ，好勁，畀着我嘅話，我鬧到你化啦，群眾壓力佢兩個自然會收檔」、「今日先喺呢間OK增值，呢位店員十分有禮貌，麻煩呢兩個大媽嘅屋企人，帶佢哋返屋企，唔好放佢哋出嚟亂咁吠」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@messififaboy26）