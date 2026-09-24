颱風杜鵑｜日本新聞直播千葉災情　攝影師竟狂特寫女路人大腿19秒

日本TBS新聞節目《午間時段》（ひるおび）9月22日在千葉縣佐倉市進行災情直播，正好拍到一位女子涉水路過，她為了不讓裙子被積水弄濕而高捲過膝蓋，露出大腿。只是這段畫面持續拍攝19秒，讓許多日本網友質疑報導災情是否有必要長時間追拍一般女性的下半身，更直批簡直就是性騷擾。



颱風侵襲千葉縣淹水嚴重 直播畫面狂拍女路人大腿

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當天節目派出男性記者前往佐倉市現場，說明颱風過後當地積水嚴重，JR佐倉站附近一帶甚至連人行道都受到影響，遠處還能看到車輛浸泡在水中。記者同時提到，當地陸續接獲居民無法離開家中的通報，JR部分路線也全天停駛，希望透過現場直播讓觀眾掌握颱風造成的實際災情。

就在記者說明現場狀況時，鏡頭捕捉到一名年輕女性從積水的人行道走過。由於擔心衣物被弄濕，女子將裙子往上捲，露出大腿。然而攝影機拍到後並未立即切回記者或其他災情畫面，不僅拉近鏡頭對準該女子，畫面更持續19秒，棚內的播報員似乎也傻眼，還不禁口吃念錯報導內容。

畫面引爆推特輿論怒火 網痛批根本是偷拍

相關畫面隨後在推特上引發熱議，不少網友質疑攝影師是否有必要持續追拍女性，更痛批：

「這已經不是報導，而是性騷擾了」

「她又不是自願搞成這樣走在積水裡，這種畫面被播到全國，當事人一定會不爽」

「絕對不是正好拍到的吧」

「攝影師不要公器私用滿足個人性慾啊，好噁」

「這樣拍攝一般女性，其實一般的偷拍啊」



有部分觀點認為攝影團隊只是希望透過民眾涉水行走的畫面，讓觀眾能直接感受到現場積水嚴重，才將畫面聚焦在該位女子身上；但更多日本網友認為即便是想呈現淹水受害程度，也不一定要長時間將鏡頭停留在女性大腿，尤其女子本身也是受災民眾，事件因此引發日本網路對災害新聞拍攝尺度與一般民眾隱私之間界線的討論。

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