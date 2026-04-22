日本地震｜休假女主播火速回電視台「素顏」報災情　專業表現獲讚

日本長野縣4月18日一連發生多次地震，其中一場黎克特制規模達5.0級的強震，讓當地民眾陷入恐慌。然而，NHK長野放送局主播稻井清香的專業表現卻意外成為社群熱議焦點，她在休假期間遇震，竟在短短11分鐘火速趕回攝影棚，以「全素顏」狀態上陣播報引起討論。



當天下午1點20分地震發生時，稻井清香原本正在家中享受假期。沒想到短短11分鐘後，下午1點31分，她便已出現在螢光幕前向大眾傳遞災情。由於事出突然，她完全沒時間梳化，僅戴著私下的黑框圓眼鏡、隨意紮起頭髮，西裝外套內甚至還穿著私服，與平日精緻知性的專業形象判若兩人。

日本長野縣本月18日一連發生多起地震，女主播稻井清香在短短11分鐘火速趕回攝影棚，以「全素顏」狀態上陣播報。（NHK長野放送局截圖）

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在直播過程中，觀眾可以明顯感受到現場的緊迫。稻井清香因一路奔波趕往電視台，播報時語速極快，且伴隨劇烈喘息與微微顫抖的聲音，聽起來疑似因極度緊張與體力負荷出現「過度換氣」的症狀。儘管她自己的氣都還沒喘勻，仍不斷在鏡頭前提醒民眾，「請保持冷靜、不要慌張」。

女主播稻井清香平時帶妝播報新聞。（NHK長野放送局截圖）

據了解，稻井清香是2024年度才剛入局的新進主播，雖然播報時難掩急促喘息，但不顧形象第一時間守護播報台的責任感，仍讓大批日本網友大讚她是「最美主播」，紛紛留言表示：

「在這種情況下還能立刻投入工作，而且工作到嗓子都哽咽了，這展現了令人難以置信的職業精神」



「雖然非常感謝主播的付出，但我好擔心會過度勞累，希望能抽出時間休息一下」



「休假日居然還要趕來上班」



「我知道她已經盡力了，但人的生命比新聞報導更重要，所以我希望電視台能考慮她的安全」



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