美國女記者直播報道熊攻擊事件「黑熊突出現身後」　棚內主播嚇壞

美國電視台一名女記者日前赴加州蒙羅維亞市（Monrovia）連線報道熊攻擊事件，一頭黑熊竟意外出現在她身後的畫面中。突如其來的景象讓棚內主播與新聞室工作人員大受驚嚇，紛紛發出驚呼聲，並提醒記者要小心。不過記者倒是臨危不亂，還表示這已經是她第二次在直播中遇到熊了。



直播驚見黑熊徘徊 險些走入誘捕陷阱

這次插曲發生在15日上午9點的直播時段。當記者梅爾斯（Erin Myers）正在為即將播報的報道做開場時，一頭黑熊就這麼出現在她身後的民宅車道上。棚內主播特蕾絲（Megan Telles）在畫面上直呼：「是的，我們都看到了右邊那頭熊。」隨後將鏡頭交還給現場。

美國一名記者在連線報道熊出沒的新聞時，正巧背後同時出現了一頭熊。（圖／翻攝YouTube@ktlathecw）

極驚險直播畫面曝光：

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當鏡頭切換回梅爾斯時，只見黑熊正靠近放置在橡樹谷大道700號街區一處車道上的大型陷阱。梅爾斯一邊往後退一邊播報：「你可以看到這頭熊正走進陷阱裡，喔不，牠本來要進去的，但現在又走出來了。」但她仍保持冷靜說道：「各位，這已經是我第二次在電視直播中遇到熊了，但這次距離可能蠻近的。」

盤踞民宅地下 疑為護幼熊傷人

當地居民指出，這頭黑熊一直棲息在該處民宅的地下。不願上鏡的屋主向電視台透露，這應該是一頭帶著小熊的母熊，已經在此居住了好幾個月。加州魚類及野生動物管理局的官員已在現場進行監控，並試圖將其誘捕。

當局目前也在調查，這頭熊是否與近期附近發生的一宗攻擊事件有關。日前一名婦女在該社區遛狗時腿部遭熊攻擊，所幸僅受輕傷，預計能順利康復。帕薩迪納（Pasadena）動保官員表示，該宗攻擊事件很可能是母熊為了保護幼熊所做出的常見防禦行為。不過官方尚未確認，直播中出現的熊是否就是肇事凶手。

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