請客為何叫「做東」？源自周代宴禮與燭之武典故　歷明清變成傳統

華人聚餐結尾，往往會出現親友互相拉扯、爭相埋單並大喊「今晚我做東」的熱鬧場面。大家常以為「做東」是一句現代俗語，但原來這句話已有數千年歷史！周代宴飲講求東主西客，主人居東負擔宴席開支；春秋燭之武遊說秦穆公，承諾鄭國供應秦使往東所需，「東道主」一詞由此而生。到明清，用語走進市井文人圈子，聚會打趣會罰人做東。今日飯局爭相埋單的熱鬧場面，看似朋友間客套拉扯，其實無意間延續了千年來的待客傳統。



華人聚餐結尾，往往會出現親友互相拉扯、爭相埋單並大喊「今晚我做東」的熱鬧場面。（AI生成圖片）

古人選擇位置亦是在明確權責，坐東邊的主人負責準備酒席、負擔所有花費；坐西邊的客人則安心接受招待。（AI生成圖片）

請客叫「做東」？揭周代「東主西客」座位禮俗

古人的房屋大多坐北朝南。宴客時，正房東側的階梯古稱「阼階」（東階），為主人專用；西側階梯稱「賓階」（西階），專供賓客升堂（登上大廳）。據周代《禮記·鄉飲酒義》所載，主人居東方、賓客居西北。古人選擇位置亦是在明確權責，坐東邊的主人負責準備酒席、負擔所有花費；坐西邊的客人則安心接受招待。

燭之武承諾：只要秦國退兵，日後秦國使者（古稱「行李」）東行經過，鄭國包辦一切食宿、車馬與物資供應。（AI生成圖片）

「東道主」由來：燭之武用「做東」勸退秦師？

說到「做東」，你必然會想起另一個詞「東道主」，它源於春秋時期的一場滅國危機。據《左傳·僖公三十年》，公元前630年，秦國與晉國聯軍圍攻鄭國，鄭國危在旦夕。鄭國老臣燭之武隻身前往敵營會見秦國國君秦穆公，談判道：「若舍鄭以為東道主，行李之往來，共其乏困，君亦無所害。」當時鄭國地處秦國向東出行的必經路上，燭之武承諾：只要秦國退兵，日後秦國使者（古稱「行李」）東行經過，鄭國包辦一切食宿、車馬與物資供應。憑這番話，他成功勸退秦師，「東道主」也自此成為接待來客、承擔開支的代稱。

幾位秀才聚會講笑話鬥嘴，最後嘻嘻哈哈立下規矩：「後有開謔端者，罰作東道主。」（AI生成圖片）

從《聊齋》與《紅樓夢》看「做東」演變

時間來到明清兩代，「東道主」與「做東」不再局限於國家大事或嚴肅禮節，反而成了市井朋友之間的日常玩鬧。據蒲松齡《聊齋志異·狐諧》記載，幾位秀才聚會講笑話鬥嘴，最後嘻嘻哈哈立下規矩：「後有開謔端者，罰作東道主。」意思是誰要是再開玩笑，誰就得罰錢請客。《紅樓夢》第37回寫到，大觀園成立海棠詩社，史湘雲興高采烈地要搶着辦宴席，脫口就是：「明日先罰我個東道，就讓我先邀一社可使得？」

史湘雲興高采烈地要搶着辦宴席，脫口就是：「明日先罰我個東道，就讓我先邀一社可使得？」示意圖。（AI生成圖片）

華人聚餐結尾，往往會出現親友互相拉扯、爭相埋單並大喊「今晚我做東」的熱鬧場面。（AI生成圖片）

演變至今，現代人搶着埋單時大喊「我做東」，背後延續的卻是一套融合周代禮俗、春秋外交與明清文學的待客文化。