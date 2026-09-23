晚唐才女魚玄機如何淪死囚？寫下「難得有心郎」　拷打殺婢案始末

晚唐才女魚玄機的一生，是才華被時代體制絞殺的悲劇縮影。大中十二年長安崇真觀南樓，新科進士題名盛況之下，她題詩慨嘆羅衣束縛，無緣踏入科舉仕途。出身貧寒的她年少展露詩才，得名士溫庭筠授詩結下師友情誼，可文學才華改變不了女性命運。約15歲嫁予官員李億作妾，受正妻排擠後被迫入咸宜觀出家，縱然詩名滿京，依舊擺脫不了身份曖昧、無所依附的困境。後因猜忌拷打致婢女綠翹死亡，埋屍事敗被捕。雖有士人惜才求情，京兆尹溫璋仍將其判處死刑。



後世最廣為傳誦的，是魚玄機寫下千古名句「易求無價寶，難得有心郎」，道盡情感與人生淒涼。但這句出自《贈鄰女》（一作《寄李億員外》），是她入道之後、命案發生之前怨嘆李億之作，並非死牢絕筆；據《三水小牘》記載，她身繫囹圄時另留「明月照幽隙，清風開短襟」之句。倘若當時女子可赴科舉，這位絕世詩人本該另有出路，最終卻只留詩篇與刑案記載，成為晚唐社會下無法迴避的時代遺憾。



魚玄機在崇真觀南樓寫下名句「自恨羅衣掩詩句」。（AI生成圖片）

女子獨自登樓 寫下傳世小詩

大中十二年的長安城，崇真觀南樓下熱鬧非凡，那是新科進士在大慈恩寺大雁塔題名的日子。朱榜高懸，曲江宴罷，年輕士子們在擁擠的人潮與歡呼聲中揮毫潑墨，將自己的名字刻在磚石牆壁上。這座城市的政治階梯，正為他們緩緩鋪開。人群之外，一位身穿羅裙的女子獨自登樓，她凝視着牆上那些龍飛鳳舞的墨跡，沉默良久，隨後提筆在旁邊寫下一首小詩：雲峰滿目放春晴，歷歷銀鉤指下生。自恨羅衣掩詩句，舉頭空羨榜中名。

崇真觀南樓為長安文人登臨題詠勝地，新科進士及第題名之核心禮制場所實在大慈恩寺大雁塔。魚玄機遊歷崇真觀見題名盛況而賦詩，宜釐清大雁塔題名與崇真觀題詩之別，避免讀者誤解進士及第法定題名處在崇真觀。

魚幼薇生於長安里巷的平民家庭，父親早逝，母親靠着為人洗滌補綴維持家計。（AI生成圖片）

自恨羅衣掩詩句：平民女子的階級困局

寫下這首詩的人叫魚幼薇，字蕙蘭，後人讀到這句「自恨羅衣掩詩句」，往往感嘆她的傲骨與才華。然而若把這幅畫面放回晚唐的行政體制與社會結構裡，那絕非一句簡單的情緒抒發，而是一個被卡在體制門檻外的天才，對自身命運發出的無奈質疑。在晚唐，進士科是寒門子弟向上流動的唯一合法通道。凡是能通過吏部考選的，就能進入文官體系。但這套縝密的官僚制度對女性封閉。魚幼薇生於長安里巷的平民家庭，父親早逝，母親靠着為人洗滌補綴維持家計。在長安這座官僚與豪族雲集的帝都，平民出身意味着沒有社會資源庇護；女性身份，則意味着她在法律與制度上只能作為男性的附庸存在。

溫庭筠攜詩卷拜訪，指導魚幼薇的律絕格律。（AI生成圖片）

年少遇良師溫庭筠情愫暗生 詩文相伴度清貧

幸運的是，才女的天賦極早顯露出來，晚唐名士溫庭筠較魚幼薇年長三十餘歲，當時溫庭筠已名滿京華，他在長安里巷間無意中讀到這個平民少女的詩作。根據《唐才子傳》與《全唐詩》記載，二人隨後展開長達數年的詩簡往還，結為忘年師友。對少年魚幼薇而言，溫庭筠是老師，是文學上的知己，更是她在漫長貧困歲月中唯一能仰望的庇護者。溫庭筠攜詩卷拜訪，指導她的律絕格律；魚幼薇則在長夜中寫下「不眠長夜怕寒衾」這樣的詩句（《冬夜寄溫飛卿》）。在唐代宗法禮教與社會身份的框架下，溫庭筠始終保持君子克制，未曾越雷池半步。史料僅載二人師友唱和，《唐才子傳》未言情愛，而這種忘年師生情，讓魚幼薇在少女時代擁有一段極為純粹的文學寄託。

李億為官懦弱，最終選擇將魚幼薇送往長安咸宜觀出家。（AI生成圖片）

約十五歲嫁李億為妾 遭正妻逐出家門

但詩歌無法解決生存問題，到了及笄之年（約十五歲），魚幼薇嫁給補闕李億為妾。在唐代的戶籍與法律體系中，妻是正婚結髮，背靠家族聯姻；妾只是買賣或贈與的私財，地位低下。李億的正妻裴氏出身名門（史料如《唐才子傳》《全唐詩》小傳只稱「夫人」「正妻」，未載姓氏，後世百科與通俗文章多稱「裴氏」)，性格強悍，無法容忍文采出眾的魚幼薇。



被送道觀出家擁社交自由

李億為官懦弱，夾在正妻與侍妾之間無力護持，最終選擇將魚幼薇送往長安咸宜觀出家，改名魚玄機，而她入道年份眾說紛紜，約在咸通四年至七年（公元863至866年）間。咸宜觀並非遠離塵囂的世外桃源，而在晚唐，道觀往往是士大夫社交、酬唱甚至政治交易的延伸場所。入道後的魚玄機詩名更盛，李郢、溫庭筠等京城名士頻繁前來道觀與她詩歌唱和，在宋刻本《唐女郎魚玄機詩》中，保留了多首她寄給溫庭筠的酬唱原作。

道觀給她一定的社交自由，卻無法給予她法理上的安全感與獨立地位。在世人眼中，她依然是一個脫離家庭庇護、身份曖昧的晚唐女子，這種無所依托的邊緣狀態，最終在咸通九年（公元868年）春引爆。

在猜忌與失控中，魚玄機對婢女綠翹施以長時間的拷打折磨。（AI生成圖片）

綠翹命案：從嫉妒拷打到後庭埋屍終東窗事發

據晚唐皇甫枚在《三水小牘》中的記載，咸通九年春正月，魚玄機外出赴宴，囑咐婢女綠翹看守院門。歸來後，魚玄機疑心綠翹與來訪客人私通，並對自己有所隱瞞。夜幕降臨，咸宜觀的房門被緊緊扣上，在猜忌與失控中，魚玄機對綠翹施以長時間的拷打折磨。「裸而笞百數」（即脫掉衣服笞打逾百下），綠翹至死堅稱清白，終因傷重魂斷。

魚玄機在殺人後陷入恐慌，她在觀中的後庭挖開泥土「坎後庭瘞之」（即將綠翹的屍體掩埋），並對外宣稱婢女自行逃逸。但紙終究包不住火，數月後有遊客在後庭發現地表異樣，蠅蟲聚攏。此前曾向魚玄機求歡遭拒、懷恨在心的街卒察覺端倪，帶人掘土見屍，命案隨之揭發，魚玄機被當場拘捕，押送京兆府。

後世筆記傳說魚玄機吟出千古名句「易求無價寶，難得有心郎」。（AI生成圖片）

才名不抵律法 獄中另有絕句 名句早成於入道之年

當時朝中不少士大夫因魚玄機的才華而替她求情，但主持京兆府的是以鐵腕執法著稱的京兆尹溫璋，魚玄機在審理期間認罪，而溫璋拒絕所有說情，將案件上表朝廷，嚴格判處魚玄機死刑，刑期定在當年秋季。

身陷囹圄之際，據《三水小牘》所載，魚玄機留下獄中詩：「明月照幽隙，清風開短襟。」至於後世傳誦她在京兆府的死牢裡，吟出千古名句「易求無價寶，難得有心郎」，實出自《贈鄰女》（一作《寄李億員外》），見於《唐才子傳》《北夢瑣言·卷九》。多數研究者認為是她入道之後、案發之前怨嘆李億之作（約大中十三年，公元859年），並非獄中絕筆，但亦道盡情感與人生淒涼。

咸通九年秋，魚玄機在京兆府刑場被處以死刑。（AI生成圖片）

絕世才女淪為時代遺憾

咸通九年秋，京兆府刑場落刀，魚玄機年僅二十餘歲殞命，而其死亡年齡說法有分歧，約是二十四至二十八之間。在史料中，這只是一宗普通的京兆府刑案紀錄，但如果晚唐允許女子參加科舉，魚玄機又能憑藉自己的文采登上進士榜，她的名字會出現在朝廷的公文書信與地方官誌裏，而不是《三水小牘》的命案卷宗與《全唐詩》卷八百零四的遺作中。崇真觀南樓牆壁上的墨跡早已在歷史風雨中剝落，長安城的春風每年照樣吹過曲江池，而那個寫下「自恨羅衣掩詩句」的天才女子，終究沒能等到屬於她的另一條路。