西營盤寵物友善的士排頭位！女生「被迫」上車嫌有狗味　網民怒轟

並非每個人都喜歡動物，但切忌歧視。本港1名女生在Facebook群組「的士司機消息平台」發文表示，日前在港島西一處的士站上車，排頭位的士張貼「寵物友善的士」和聯絡方法資料，樓主立即詢問後方的士司機，「可不可以上車？我唔想坐狗的」，但對方有禮貌要求她詢問該名司機，「可能佢貼住啫未必有載過」，最後樓主「被迫」上車，形容「全程狗味好X噁心」、「10幾分鐘車程好似坐咗成個鐘咁，周身唔舒服」，爆粗批評該名的士司機應該專接狗主生意，「排乜嘢隊X你」。



樓主登上寵物友善的士，批評「全程狗味好X噁心」、「10幾分鐘車程好似坐咗成個鐘咁，周身唔舒服」。（Facebook群組「的士司機消息平台」圖片）

樓主上載的照片可見，現場是西營盤皇后大道西近新街的交通燈位，的士車尾的確張貼「寵物友善的士」和聯絡方法資料。女生的帖文引來許多網民批評：

「咁都有得嘈？」



「閣下連狗都不如」



「求其影幅相，作一大篇文！辛苦晒」



「巴閉咪買私家車請司機囉，把口咁X臭」



「其實你絕對有權唔上車，你上得就係自己問題啦」



樓主爆粗批評該名的士司機應該專接狗主生意，「排乜嘢隊X你」。（《降魔的》電視劇照）

本港近年愈來愈多場所推行寵物友善措施，交通服務亦開始加入「毛孩」元素。有的士車隊推出「寵愛的」寵物友善的士服務，安排指定車輛接載攜同寵物的乘客，車內備有寵物坐墊、座椅套及尿墊等用品，接載後亦會清潔及消毒車廂。

本港一般的士並非禁止接載寵物，是否接載主要由司機酌情決定。（資料圖片）

其實本港一般的士並無禁止接載寵物，是否接載主要由司機酌情決定；若司機同意，乘客亦須就寵物可能造成的車輛損壞負責。現行規定下，每隻動物或雀鳥可收取5元附加費。寵物友善的士則預先安排願意接載寵物的司機及車輛，主人帶同貓狗外出、前往獸醫診所或寵物友善場所時，毋須再逐輛的士查問。

（Facebook群組「的士司機消息平台」）