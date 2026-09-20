狗可以坐港鐵嗎？目擊者公審乘客帶狗入車廂　網民圍攻：導盲犬喎

公共交通工具不容許市民帶同狗隻乘車，但導盲犬例外！Facebook群組「MTR 港鐵關注組 🇭🇰」近日流傳1張照片，顯示有1隻拉布拉多犬安靜伏在港鐵車廂地板上，旁邊1名乘客手持牽引繩，事發時車廂內有不少乘客，座位大致坐滿，樓主用簡體字留言詢問「狗可以坐地鐵嗎？」。



由於拍攝角度所限，相片未能清楚顯示犬隻身上是否配有導盲鞍、工作犬標誌或其他識別裝備，但狗隻頸部附近除了一般頸圈之外，身旁乘客手持的牽引裝備亦有別於一般寵物狗常用的幼身狗繩，而且疑似有導盲背架。



1隻拉布拉多犬安靜伏在港鐵車廂地板上，頸部附近除了一般頸圈之外，身旁乘客手持的牽引裝備亦有別於一般寵物狗常用的幼身狗繩，而且疑似有導盲背架。（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 🇭🇰」圖片）

帖文引來許多網民討論，許多人都認為照片中狗隻極有可能是導盲犬：

「如果係導盲犬，咪可以囉」



「可能導盲犬，人哋失明都要被你話？」



「你影啲唔影啲，主人係咪失明人士，你唔影，牽引裝備，你又唔影」



失明人士需要導盲犬引路。（AI生成圖片）

亦有網民認為，相片未有清楚展示完整導盲鞍或相關識別標誌，狗隻實際身份仍然無法單憑照片確認，不應貿然狠批，惟樓主懷疑知道自己出糗，事後刪除帖文。

至於一般寵物狗，目前港鐵的「貓狗同行」安排只適用於輕鐵，其他港鐵鐵路網絡並不包括在計劃之內。（港鐵官網圖片）

根據香港法例556B章《香港鐵路附例》第28條，除了港鐵公司行使其絕對酌情決定權許可或准許者之外，任何人不得將任何動物或其他禽畜帶進或帶上鐵路處所任何部分，但陪同失明人的引路犬則不在此限，經最新規例修訂上限後，違者最高可處罰款5,000元。

目前港鐵的「貓狗同行」安排，乘客必須遵守規則。（港鐵官網圖片）

至於一般寵物狗，目前港鐵的「貓狗同行」安排只適用於輕鐵，其他港鐵鐵路網絡並不包括在計劃之內：

1. 乘客必須購買「貓狗同行證」



2. 只可在星期六、星期日及公眾假期



3. 必須放入寵物袋，長闊高相加的尺寸總和不得超過170厘米，任何一邊長度亦不得超過130厘米



4.乘客上下車前必須注意，如果是一卡車，則在車尾最後一道車門上下車，若是兩卡車，則在第一卡或第二卡最後一道車門上下車，乘客必須全程留在同一車廂的車尾位置



導盲犬多會佩戴專屬導盲鞍、紅色或特定標識背心

為了避免市民因不了解工作犬特徵而引發誤會，專業團體一直積極推動公眾教育。據香港導盲犬服務中心指引，服役中的合資格導盲犬或訓練中的幼犬，通常會佩戴專屬導盲鞍、紅色或特定標識背心，並由視障使用者或特許領犬員以專用裝備牽引。

如在街上遇上導盲犬，需緊記「三不一問」原則，即不干擾、不餵食、不拒絕。（香港導盲犬服務中心圖片）

市民在街頭或公共交通工具遇見牠們時，應恪守「三不一問」原則，即不干擾、不餵食、不拒絕，並在視障人士需要時主動上前詢問是否需要協助，共同營造真正包容友善的無障礙城市。

（Facebook群組「MTR 港鐵關注組 🇭🇰」）