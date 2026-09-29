港鐵2女坐大腿同坐1位！目擊者拍照公審　網民撐無霸位長腿成焦點

公共交通工具座位有限，乘客為了「有位坐」，可能要各出奇謀。Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」日前流傳1張照片，只見1名身穿紅色背心、黑色長髮女子在港鐵車廂內坐下，該排3人座位已滿，同行啡長髮女子身穿背心短褲，露出長腿，因無位可坐，竟直接坐在背心女的大腿上，令對方變成「人肉座椅」。2名女子當眾「層層疊」坐着，而左右兩旁乘客則神情自若地低頭使用手機，似完全沒有反應。



啡長髮女子身穿背心短褲，露出長腿，因無位可坐，竟直接坐在背心女的大腿，令對方變成「人肉座椅」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

樓主笑言「凳中有凳，要多多學習」，而網民看到2女的坐姿，不禁留言表達意見：

「冇腰骨唔企得」



「好攰，唔咁坐好蝕底」



「咁咪解決到香港土地問題囉」



公共交通工具座位有限，乘客為了「有位坐」，可能要各出奇謀。（資料圖片/潘耀昇攝）

有網民則「錯重點」，認為樓主拍攝並非為了公審，而是另有目的，直指「樓主葡萄中」、「影女就影女啦」。

港鐵位少人多，乘客未必一定「有位坐」。（資料圖片）

雙人疊坐於單一座位潛藏極大風險

根據本港法例第556B章《香港鐵路附例》，沒有明文禁止乘客「層層疊」同坐單一座位的行為，但第25條寫明「任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為」，違者最高罰款5,000元。

除了觀感外，從行車安全角度而言，雙人疊坐於單一座位潛藏極大風險，因港鐵列車運行期間，或會因應行車信號調整等突發情況急煞，坐在上方者因沒有固定支撐點與扶手借力，在慣性作用下極易向前拋飛，不但可能導致自己嚴重扭傷或挫傷骨折，更隨時會壓倒及撞傷周邊站立的無辜乘客。



（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）