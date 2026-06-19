【港鐵／MMA】遇事爭執也不應動手！本港社交平台Threads流傳影片，顯示港鐵荔景站升降機口有1名阿伯與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽激烈爭執，高呼：「嚟吖！」。阿伯之後更用手抓住戴眼鏡阿伯及大媽，重複問「你想點！」，其間旁邊有1名穿灰色背心年輕女子一直勸止。最終大媽在阿伯進逼下退到角落，使出「獅吼功」高呼「救命啊！」，阿伯當場被嚇停，即時放手轉身離開。目擊事件的港媽則直呼「一出𨋢嚇死我」。



影片引來網民熱議，認為阿伯不應動手，「打贏又點，一陣推到阿伯香咗咪大鑊！送佢自己去坐監？」、「郁手捉住個女人隻手已經瀨嘢！」。亦有網民笑言「原來叫救命真係有用」、「詠春黏手vs獅吼功」。不過也有大批網民錯重點，關注旁邊勸架背心女子美貌，「幾正」、「個女仔唔錯，幫手」。



港鐵荔景站升降機口有1名阿伯與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽激烈爭執。（Threads@nicolechung111）

「一出𨋢嚇死我」。該港媽於6月13日在Threads發布影片，指在港鐵荔景站乘搭升降機離開時，見到門口有1名阿伯跌倒，另1名伯伯「打緊人」，她於是趕緊離開，「一出𨋢佢哋喺𨋢門打緊，我喺中間穿插出𨋢。即刻快快推住架BB車出𨋢」。

港鐵荔景站升降機2阿伯MMA！大媽被抓手 丈夫阿伯：唔好搞我老婆！

影片長25秒，見到穿西褲阿伯，在港鐵荔景站升降機口與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽爭執，激動高呼「嚟吖！」，畫面左邊有背心女一直勸止阿伯但不果。爭吵期間，大媽突然按動手機，阿伯頓時「火起」衝前似想搶手機阻止打電話，惟大媽反應快避開。戴眼鏡阿伯見狀伸手阻止，與阿伯「黐手」纏鬥，強調「你唔好搞我老婆！」。

港鐵荔景站升降機口與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽爭執，激動高呼「嚟吖！」，畫面左邊有背心女一直勸止阿伯但不果。（Threads@nicolechung111）

港鐵荔景站升降機口與1名戴眼鏡阿伯及1名大媽爭執，激動高呼「嚟吖！」，畫面左邊有背心女一直勸止阿伯但不果。（Threads@nicolechung111）

大媽突然按動手機，阿伯頓時「火起」衝前似想搶手機阻止打電話，惟大媽反應快避開。（Threads@nicolechung111）

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大媽退到角落 獅吼功叫「救命」擊退阿伯

雙方對峙，阿伯1手抓住戴眼鏡阿伯的手，1手抓住大媽的手，怒問「你想點！」。大媽表示「我要報警」，阿伯捉實大媽的手怒問「報咩警吖！」。大媽退到角落，突然使出「絕招」，以高八度聲音大呼「救命啊！救命啊！救命啊！」，聲音極其響亮。阿伯聞聲即時放手，轉身急步離開。影片至此結束。

大媽退到角落，突然使出「絕招」，以高八度聲音大呼「救命啊！救命啊！救命啊！」。（Threads@nicolechung111）

阿伯聞聲即時放手，轉身急步離開。（Threads@nicolechung111）

阿伯聞聲即時放手，轉身急步離開。（Threads@nicolechung111）

詠春黏手vs獅吼功！網民笑：原來叫救命真係有用

網民看過影片議論紛紛，認為阿伯不應動手，「畀佢打贏又點，一陣推到阿伯香咗咪大鑊！送佢自己去坐監？」、「郁手捉住個女人隻手已經瀨嘢！」、「香港人真係好大壓力！」。亦有網民笑言「原來叫救命真係有用」、「加埋成200歲，食一拳都無命，一叫救命即變Tone🤣🤣🤣」、「詠春黏手vs獅吼功」。

有網民笑言「原來叫救命真係有用」。（Threads@nicolechung111）

旁邊背心女美貌反成焦點

不過也有大批網民錯重點，關注勸架背心女子美貌及身份，「幾正」、「個女仔唔錯，幫手」、「灰心係咪阿伯個女？」。

大批網民錯重點，關注勸架背心女子美貌及身份。（Threads@nicolechung111）

公眾地方推撞打鬥可罰款及監禁

推撞打架可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

而根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥」，任何人在公眾地方參與非法打鬥即屬犯罪，最高可處罰款及監禁12個月。

（Threads@nicolechung111）