港鐵女跪地求原諒影片瘋傳！男喝令收聲　揭內情網民力撐：振夫綱

【港鐵】情侶相處在乎互相尊重。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵觀塘綫列車車廂疑有1對情侶因事吵架，其間女方揚言「我嗌非禮㗎啦」，男方則回應「妳報警呀」。女方疑知道「玩大咗」，當眾跪拜男方，大聲哭喊求原諒，男方則直指「我而家唔原諒妳」，又喝令女方「收聲」不要再影響到其他乘客。最終女方答應男方要求，並攬抱男方，影片至此結束。



影片震驚網民，「做女人唔可以咁卑微」、「唔理男定女有問題，不能無尊嚴」、「好彩最後都好sweet攬住」。亦有大批網民讚賞男方應對，「個男人仲好關心其他人嘅感受」、「振夫綱」。



港鐵觀塘綫列車車廂有女子當眾跪拜男子，大聲哭喊求原諒。（Threads@man000230）

有網民於9月24日下午在Threads發布這段「港鐵女跪地求饒」影片，顯示港鐵觀塘綫列車車廂疑有1對情侶疑因事吵架，最終女方跪地求饒經過，留言「男方都幾冷靜，女方⋯⋯可能日光日白飲大咗」。

【影片直擊】港鐵女子跪地求原諒！遭男喝令收聲：唔好再嘈到其他人

影片長24秒，看到港鐵車廂內，1名穿白衣大叔站在靠通道近車門位置，旁邊有1名穿紫色連身裙女子跪在地上，哭喊着叩拜大叔求原諒，聲音響徹車廂。

穿紫色連身裙女子跪在地上，哭喊着叩拜大叔求原諒，聲音響徹車廂。（Threads@man000230）

穿紫色連身裙女子跪在地上，哭喊着叩拜大叔求原諒，聲音響徹車廂。（Threads@man000230）

穿紫色連身裙女子跪在地上，哭喊着叩拜大叔求原諒，聲音響徹車廂。（Threads@man000230）

大叔聞言回應「我無話唔原諒妳啊，妳搞我啊，妳煩住我啊」，惟女子繼續哭喊，大叔即喝令女子收聲，以免騷擾其他乘客，「我而家唔原諒妳，對住所有人講，妳收聲！唔好再嘈到其他人喇，聽唔聽到」。

喝令女子收聲 結局令人意外

面對大叔強硬要求，女子回覆「聽到！」，大叔再要求女子「唔好再出聲」，最終女子攬抱大叔，影片至此結束。

面對大叔強硬要求，女子回覆「聽到！」，大叔再要求女子「唔好再出聲」。（Threads@man000230）

最終女子攬抱大叔。（Threads@man000230）

目擊者揭內情：有前傳㗎

樓主在帖文補充事件內情，「有前傳㗎，佢哋喺幾條柱之間玩捉迷藏，1個嗌非禮，另1個就話你報警啊。咁聽落應該都似係伴侶嗌交嘅，不過1個嘈起上嚟乜都做得出，另1個嘈起嚟點都好冷靜啫。女嘅叫非禮，事前仲要預告埋『咁我嗌非禮㗎啦』」。

「港鐵女跪地求饒」影片引起網民熱議。（Threads@man000230）

網民熱議：女子太卑微 VS 男子振夫綱

網民看過影片議論紛紛，有網民表示同樣目擊事件：

「佢哋大概（9月24日下午）3點05分喺油塘地鐵站月台開始嘈，嘈咗15分鐘都未上車」



「情侶嚟，男人不停鬧……條女死晒狗……喺坑口站落車」



亦有網民認為女方不應表現卑微：

「睇完……一言難盡」



「做女人唔可以咁卑微，要盡快離開呢個男人」



「唔理男定女有問題，我絕對不讓我女兒對任何人這樣做，不能無尊嚴」



另有不少網民讚揚大叔應對：

「振夫綱」



「霸道總裁」



「個男人仲好關心其他人嘅感受，叫佢（女子）唔好嘈到其他人」



「唔好嘈到其他人嗰句型到」



「好彩最後都好sweet攬住」



港鐵範圍騷擾乘客可罰款5,000元。（資料圖片）

港鐵範圍騷擾乘客可罰款5,000元

無論因什麼事情爭執，都不應影響其他乘客。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

虛報有人犯罪可罰款2000元、監禁6個月

另外，虛報「非禮」亦可能觸犯法例。根據香港法例第232章《警隊條例》第64條「虛報有人犯罪等罪行」，任何人明知地向警務人員虛報或導致他人虛報有人犯罪；或提供虛假資料或作出虛假陳述或指控，以誤導警務人員，即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。