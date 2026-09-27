新宿敘敘苑火警4人送醫　食客淡定用餐　偶像事後驚醒：別顧拍片

富士新聞網報導，9月23日晚間8時許，日本JR新宿站周邊一處複合式大樓火警，疑似是7樓的燒肉店發生火災。消防單位獲報出動，約5小時後將火勢大致撲滅，但有4人因吸入濃煙等原因送醫治療。後續媒體報導證實，起火點就是日本知名連鎖燒肉店「敘敘苑（叙々苑）」的新宿中央東口分店。



日媒ENCOUNT指出，事發初期火焰竄起時，店內的顧客及工作人員都相當淡定，並未離開現場，彷彿尚未發現危機狀況的樣子。日本女子團體「mofru×cross（もふる×クロス）」的成員花風沙耶香（花風さやか）表示，當時她與父親也在店內慶生，不料吃到一半卻發生意外，更將案發當下的影片分享到社群。

沙耶香還原事發經過，當時有兩名男子坐在隔壁桌，用餐到一半時烤肉爐突然竄出火柱，店員先將兩位客人引導到其他座位後，先進行潑水滅火，但不過多久火苗再度竄出，儘管又再投入冰塊降溫，但火焰仍不斷出現。

沙耶香透露，當時店員並未表現出緊張感，而店內部分客人也若無其事地繼續用餐，她當下也沒意識到事情的嚴重性，還以為「這是燒肉店常見的火柱」、「滅火器應該就能滅掉」，不自覺地就拿起手機記錄現場火焰竄出的狀況。

孰料，後面沙耶香逐漸發現事態不對勁，由於煙霧不斷擴散，她們一度被店員帶往其他座位，但煙霧卻逐漸蔓延整間店，直至此刻店員才開始要大家避難。沙耶香後來順利離開事故地點，但也才意識到，這就是所謂的「正常化偏誤」，沒有體認到情況的危急性，還以為這在正常範圍內，回頭想來才感到害怕，「如果當時再晚一點避難，後果可能不堪設想」。

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接受日媒採訪時，沙耶香透露「喉嚨很痛」，且衣服上都是煙臭味，但仍希望當時待在店內的所有人都能平安。沙耶香也以自身經歷警示大眾：

大家在拿手機拍之前先逃走吧。不要覺得這樣太誇張，也不要覺得不好意思，當下就應該立即報警。

ORICON NEWS報導，敘敘苑9月24日也在官網發布聲明道歉，「對於此次火災中受傷的民眾，我們深表歉意，並衷心期盼傷者早日康復」。敘敘苑表示，該分店目前將暫停營業，後續也會配合消防等相關單位現場勘查，並釐清詳細起火原因。

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