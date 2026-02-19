加州陸龜火海死裏逃生！監視器揭靠「運動模式」驚險自救｜有片
美國加州一隻陸龜「里歐」（Leo）日前經歷驚魂一刻，牠在龜舍中熟睡時，加熱燈意外傾倒點燃乾草，火勢迅速蔓延，周圍瞬間陷入火海。由於飼主剛好外出，讓牠只能「緩步自救」，最終雖然成功逃生，不過吸入過多濃煙導致支氣管發炎。
飼主外出狂歡 龜舍陷火海
《每日郵報》（Daily Mail）報導，火災發生時，里歐的主人正好外出參加超級盃（Superbowl）派對，讓牠只能獨自逃生。監視器畫面錄下完整過程，里歐不疾不徐的邁出步伐，在鄰居注意濃煙前來查看時，牠已經安全脫險。
里歐後續被送往急診獸醫處，因吸入過多濃煙導致支氣管發炎，所幸身體其他部位沒有受傷。里歐的主人表示：
謝天謝地......里歐沒有受到明顯的燒傷。現在服用藥物治療，我會密切關注牠的情況。
除了後續治療外，里歐的主人也計畫對龜舍進行改造，避免未來重演類似事件，她表示：「我正在探索其他加熱方法，或者用堅固的零件和鏈條來安裝燈具。另外在龜舍內部使用更多耐火材料，並安裝額外的安全監視設備。」
