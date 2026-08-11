西班牙煙花「暴走」衝向人群　炸出巨大火球　27人燒傷｜有片

西班牙知名度假勝地阿利坎特（Alicante）日前發生一宗恐怖的煙花爆炸意外。當地為慶祝節慶舉行盛大煙花秀，現場湧入約10萬名民眾觀賞，不料其中一顆煙花突然偏離軌道，竟直衝人群並當場炸開，瞬間化為巨大火球，造成至少27名觀眾遭火花濺傷。



10萬人聚海灘觀賞 煙花突偏離直衝觀眾席

事發於西班牙科斯塔布蘭卡（Costa Blanca）貝尼多姆（Benidorm）附近的阿爾特亞（Altea）海灘。當時現場正舉行著名的年度煙花盛會「Castell de l'Olla」40週年慶典，該活動最大的特色便是將煙花架設於海上的漂浮平台與駁船發射。

西班牙為慶祝節慶舉行煙花秀，不料煙花突然偏離軌道，竟直衝人群並當場炸開。煙花在人群中爆發成團巨大光球，高溫火花四濺，現場民眾嚇得四散奔逃。（圖／翻攝自ｘ@marcocasero）

煙花直衝向10萬人炸開 第一視角畫面曝光：

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周日（8月9日）凌晨，數十支繽紛煙花在夜空中璀璨綻放，就在群眾歡呼之際，一顆煙花突然失控偏離預定軌道，以極快速度直奔海灘觀眾席。目擊影片顯示，煙花在人群中爆發成團巨大光球，高溫火花四濺，現場瞬間響起驚恐尖叫聲，民眾嚇得四散奔逃。有目擊者表示：「原本歡樂的夜晚變成真正的恐慌，煙花直接飛向我們所在的區域，大家開始狂奔，現場傳出好多人受傷。」

27人不幸燒傷 送醫救治主辦方發聲

事發後，救護車與緊急救援人員迅速趕抵現場進行搶救與疏散。主辦單位隨後證實此意外，並表示醫療團隊已在第一時間提供治療。事件共造成至少27人燒傷，其中14人被緊急送往醫院，更有11人因傷勢較重需在阿利坎特綜合大學醫院的燒傷病房接受治療，另有13人則在當地健康中心就醫。

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煙花失控非首次 台灣先前也爆類似混亂

事實上，煙花失控射向人群的意外屢見不鮮。今年較早時，高雄市舉辦的一場煙花秀上也曾演變成混亂場面。當時煙花無預警朝觀眾席四濺，近距離的民眾嚇得用雙手摀臉防禦並驚慌逃竄，震耳欲聾的爆炸聲與刺眼閃光讓目擊者形容過程宛如遭受「空襲」。雖然台灣官方並未有關事件接獲嚴重傷亡通報，但仍有多名民眾表示遭輕微燒傷。

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