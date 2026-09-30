無袖裙出庭惹禍？美女律師遭法官當眾質問　穿波鞋孭背包同惹爭議

美國德克薩斯州（Texas）發生1宗法庭衣著爭議風波。1名女辯護律師穿着無袖連身裙出庭聆訊時，遭法官當眾質疑其衣著不妥，甚至問她車上是否有西裝外套備用。事件隨後在社交媒體上迅速傳播，引發網民對於法庭專業衣著標準及法官「酌情權」（Discretionary Power）的廣泛討論。



美國1名女辯護律師穿着無袖連身裙出庭聆訊時，遭法官當眾質疑其衣著不妥，甚至問她車上是否有西裝外套備用。（X@Mariah Medina）

無袖連身裙出庭 遭法官當眾質問

事件發生於今年9月21日，前電視台記者、現任辯護律師梅迪納（Mariah Medina）穿着1件灰色的J.Crew無袖連身裙出席貝克薩爾縣（Bexar County）法庭的1個簡短聆訊。

梅迪納穿着1件灰色的J.Crew無袖連身裙（shift dress）出席貝克薩爾縣（Bexar County）法庭的1個簡短聆訊。（IG@mariahmedina）

據梅迪納在社交平台「X（前稱Twitter）」上的描述，法官哈夫（Yolanda T. Huff）當時要求她上前至法官席，當着其他律師及被告面前，質疑該身打扮是否適合出席陪審團審訊，隨後更詢問她車上是否有西裝外套備用。梅迪納形容該次經歷令人感到失望，並指法官當時的態度帶有嘲諷意味。

梅迪納形容該次經歷令人感到失望，並指法官當時的態度帶有嘲諷意味。（IG@mariahmedina）

律師翻舊照反指「雙標」 法官公開CCTV反擊

梅迪納對法官的反應感到詫異，她表示該件連身裙曾多次在電視直播中穿着，過往出席其他法庭聆訊亦從未收到任何投訴。她強調自己深知法庭衣著規範，並特意避免穿着背心。她亦補充，若法官要求，她絕對願意穿上備用的西裝外套。

她亦補充，若法官要求，她絕對願意穿上備用的西裝外套。（IG@mariahmedina）

梅迪納其後更發現該名法官曾於社交平台上載與另1名穿着無袖裝律師的合照，令她強烈質疑法官的執法標準不一，甚至懷疑事件背後涉及種族或年齡等因素。

梅迪納其後更發現該名法官曾於社交平台上載與另1名穿着無袖裝律師的合照。（IG@mariahmedina）

面對梅迪納的指控，法官哈夫於9月24日發表聲明作出反駁。哈夫更授權公開當日法庭閉路電視（CCTV）畫面，顯示梅迪納當日不僅穿着無袖連身裙，還穿着波鞋及背着背包。她強調自己只是輕聲詢問，並無意在公開法庭上令對方難堪，附近的人亦未有察覺該次對話。哈夫重申，事件的核心並非關於時尚，而是關乎對法庭及司法機構的尊重與莊重。

哈夫更授權公開當日法庭閉路電視（CCTV）畫面，顯示梅迪納當日不僅穿着無袖連身裙，還穿着波鞋及背着背包。（YouTube影片截圖）

哈夫更授權公開當日法庭閉路電視（CCTV）畫面，顯示梅迪納當日不僅穿着無袖連身裙，還穿着波鞋及背着背包。（YouTube影片截圖）

法庭規則存灰色地帶 律師妥協稱日後穿外套

根據貝克薩爾縣的法庭規定，出席法庭的律師必須穿着商務服裝，但同時賦予個別法官在執行上的「酌情權」。哈夫在聲明中援引此規定，並強調其要求是基於她多年的法律實踐及擔任法官的經驗。儘管雙方對事件的經過及衣著標準各執一詞，梅迪納表示日後在哈夫法官的法庭上會選擇穿上西裝外套，但事件已撕開法庭衣著指引的模糊空間。

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