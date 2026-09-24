華裔學者汪丹浩離奇墜樓亡內情曝光　遭美國國安約談翌日性情大變

2026年3月的一個深夜，一場突如其來的墜樓悲劇，打破了密歇根大學（University of Michigan）的平靜，也永久定格了31歲華裔青年學者汪丹浩的人生。



他是剛剛在《Nature》發表里程碑成果、被校方盛讚「前途無量」的青年科研人才，卻在一次聯邦問詢後，驟然離世。

案件初期，校方與校警未對外披露案件細節，中國官方公開喊話，使得這樁案件疑點重重。隨着警方卷宗解密，這起悲劇逐漸褪去模糊面紗。

密歇根大學。（Unsplash@Peggy Paulson）

30分鐘問詢 隔天深夜墜亡

根據密歇根大學公共安全部（DPSS）經FOIA（訊息自由法）公開的官方警情報告：

3月18日：突發上門問詢，全程配合主動繼續

當天上午，兩名美國國土安全部官員突然到訪汪丹浩位於安娜堡的租住公寓，在住宅室外對他展開當面問詢。彼時密歇根正值寒冬，室外天氣嚴寒、氣溫極低，美方探員考慮到天氣因素，曾主動提出即刻終止本次談話，後續再另行預約時間補充問詢。面對突如其來的官方盤問，汪丹浩沒有迴避抗拒，反而主動表示願意繼續配合完成談話。

隨後他自行駕車，陪同兩名探員前往當地咖啡店，完成了約30分鐘的談話。問詢結束後，汪丹浩態度平和，明確告知對方：後續如有任何問題，可隨時再次聯繫自己配合調查。

整場問詢無逮捕、無傳喚、無書面指控、無律師等相關人員陪同，問詢具體內容至今被美方保密，DHS多次拒絕媒體置評請求。

3月19日：細節反常，悲劇驟然發生

上午9:00-11:30，昨天還淡定的汪丹浩專程預約律師面談，釐清前一日DHS問詢的影響。面談結束後，律師明確告知他，此次問詢「nothing serious（沒什麼嚴重的）」，無需過度擔憂。

下午1:05，校園車牌識別系統清晰記錄，汪丹浩駕車進入密歇根大學校區，一切軌跡正常。

深夜22:50，他獨自出現在校內George G. Brown工程大樓三樓中庭，突然失控。

汪丹浩（Google Scholar）

毫無預兆的墜樓

根據現場目擊者的警方筆錄：

汪丹浩現身大樓時狀態異常怪異（weird），雙眼通紅、神情恍惚，和平時沉穩的科研學者模樣判若兩人。



交談過程中，汪丹浩主動向友人傾訴了近日遭遇：前一日被DHS上門盤問、今日專程諮詢律師、律師判定事件無風險。對話中，汪丹浩從未流露輕生念頭、未提及負面情緒、未留下任何遺言式表述，沒有任何可預判的自殺徵兆。但當友人隨口詢問他一篇研究論文的相關問題時，汪丹浩突然失控，猛然衝向三樓玻璃護欄，直接翻越圍欄墜至二樓平台。

墜落之後，他當場失去意識、頭部流血，被緊急送往密歇根大學醫學中心搶救，歷經兩小時救治後，最終宣告不治。法醫屍檢結論顯示，死因為頭、頸、下肢鈍性外力損傷，體表無搏鬥、捆綁、外力襲擊痕跡。

警方調查同時捕捉到另一關鍵細節：

墜樓前，有同事親眼看到汪丹浩正在手機通話，且在電話中與人激烈爭吵。



目前美國官方並沒有放出更多能夠推斷出汪丹浩為何墜樓的證據，而從汪丹浩的科研履歷來看，他的人生正在開花結果，並不存在事業、人生上的困境。

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前途無量 無輕生誘因

2022年，汪丹浩順利取得中國科學技術大學博士學位，隨後憑藉着紮實的專業功底與突出的科研潛力，遠赴美國密歇根大學深造，入駐校內知名的米澤田教授課題組。他所鑽研的寬禁帶半導體、鐵電納米材料、光電核心器件等領域，是下一代晶片迭代、微電子技術突破的核心方向，也是當下全球科技博弈、高端學術競爭最敏感的核心賽道。

2025年，汪丹浩迎來學術生涯的標誌性突破。他以共同第一作者、共同通訊作者的身份，在國際頂刊《Nature》發布重磅科研成果《Electric-field-induced Domain Walls in Wurtzite Ferroelectrics》，首次探明鐵電氮化物極化翻轉與電荷補償的內在核心機制，破解了業內長期懸而未決的技術瓶頸，為新型半導體材料的研發迭代提供了全新技術路徑。這篇論文在業內引起了巨大反響。密歇根大學工程學院院長Karen Thole專門發內部郵件悼念，直言他的離世是學界重大損失，其科研潛力本可帶來世界級的技術突破。

學業事業處於上升巔峰，也沒有在公開渠道看到關於其經濟、情感方面負面訊息的報道，這樣一位青年學者的驟然離世，更讓整起事件的疑點愈發凸顯。

中國官方發聲 還有哪些疑問沒被解釋？

事件發酵後，中國駐芝加哥總領事館、中國外交部先後公開表態，並未直接定性案件因果，而是指出了事件背後的深層問題，同時要求美方全面徹查、公開真相。中方明確表態：

美方長期泛化國家安全概念，推行政治操弄，無端盤查、滋擾在美中國留學生與學者，嚴重侵犯中國公民合法權益，持續毒化中美人文交流氛圍，製造了極其惡劣的寒蟬效應。

中方之所以如此表態，是因為汪丹浩事件並非孤例，自美國「中國行動計劃」推行以來，針對華裔學者的無差別審查、打壓、追責從未停止，即便項目名義終止，寒蟬效應依舊延續。

中國行動計劃中其他華裔學者遭遇調查的案例：

1. 西北大學（Northwestern University）美籍華裔終身教授吳瑛，常年遭受NIH持續調查，即便最終被查實無學術欺詐、無違規行為，仍被校方關停實驗室、凍結經費、剝奪科研平台，最終不堪重壓自殺離世，引發全球學界聯名聲援。

2. 田納西大學（University of Tennessee） 教授胡安明、埃默里大學（Emory University）教授李曉江等多名頂尖學者，均曾遭遇FBI無端調查、校方開除、刑事追責，即便最終檢方撤訴、洗脱罪名，職業生涯也已徹底被毀。（2022年美方宣佈終止該計劃，但相關審查帶來的寒蟬效應持續存在）



除此之外，每年都有大量中國留學生、博士後在機場被無端盤問、沒收設備、遣返拒入境，在校學者被上門約談、科研合作被無端限制，成為中美科研博弈下的無辜受害者。

在這樣的背景下，美方又尚未對外披露更多案件關鍵訊息，才引發了外界持續關注。

結合目前全部公開的卷宗與事實，這起悲劇仍留存四大核心疑點，也是中方堅持要求徹查的核心原因：

1. 此次DHS問詢的具體議題是什麼？為何原本狀態平穩的汪丹浩在問詢之後，次日情緒出現劇烈波動？

2. 墜樓前汪丹浩激烈通話的通話對象是誰？爭吵內容是什麼？是否與問詢、科研審查直接相關？

3. 完整監控、毒理報告、問詢錄音筆錄為何全程保密？

4.為何大量華裔科研人員接連遭遇無理由盤查、施壓？



截至目前，公開證據無法證實他殺，也無法完全篤定自殺。唯一可以確定的事實是：這場悲劇發生在汪丹浩接受美方國土安全部問詢的次日，二者在時間上緊密相連，也因此引發外界對於事件關聯的諸多疑問。

截至目前，沒有公開證據顯示汪丹浩存在違規或違法行為。作為一名從事前沿半導體材料研究的中國青年學者，這次突如其來的聯邦問詢，以及後續事件鏈條，引發了海內外學界廣泛關注。

儘管美方法醫已經給出自殺結論，但墜樓背後的完整誘因、大量關鍵證據尚未對外公開，當事人相關訊息沉默的現狀，都讓這場悲劇無法真正落幕。世人等待的，是一份完整、透明、公正的調查結果，給逝者、給家屬、給所有漂泊海外的中國科研人一個真相。

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