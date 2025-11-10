驗DNA揭女兒非親生！男子向前妻索賠女兒扶養費　1原因遭法庭駁回

「綠帽唔怕戴，最緊要除得快！」台南1名有輕度智能障礙的男子和印尼籍女子結婚，婚後育有3名子女，惟離婚後進行DNA測試，驚悉次女並非其親生骨肉，於是向前妻提告，索取慰撫金和次女扶養費，總共84萬新台幣（約21萬港元）。前妻一直否認外遇，不明白DNA檢測為何會顯示父女沒有血緣關係。



法官認定女方出軌產女，但男方結婚期間近乎沒有工作，每月領取3,772新台幣（約963港元）補助金，根本無法扶養次女，女方反而是家中經濟來源，故判處女方僅賠償10萬新台幣（約2.5萬港元）。



柯男驚悉次女並非自己親生骨肉，但蘇女否認外遇產女。（AI生成圖片）

DNA測試顯示和次女沒有血緣關係

台媒於10月報道，案件在台南地方法院進行審理，柯姓男子在庭上表示，和印尼籍蘇姓女子2010年11月結婚，先後誕下3名子女，至2024年初離婚，3名子女由2人共同扶養。柯男懷疑前妻不忠，於是帶同次女進行DNA檢測，證實並非其親生骨肉，認為前妻侵害其配偶權，索償20萬新台幣（約5萬港元），次女出生後由他和前妻共同扶養，則索回64萬新台幣（約16萬港元）扶養費用。

女方否認外遇

蘇女一直否認外遇生女，聲稱婚姻期間絕對沒有做出對不起丈夫的事情，不知道鑑定報告為何會顯示他們沒有血緣關係，只能尊重專業。蘇女強調，柯男有智能障礙，所以無法工作或只能從事短期工，收入近乎零，無法扶養子女，相反她努力工作賺錢，養活丈夫一家六口，是家中唯一經濟來源。

法官裁定女方需賠償10萬新台幣。（AI生成圖片）

法官裁定賠償10萬新台幣

法官根據親子鑑定報告，認定蘇女和柯男婚姻期間有外遇，和其他男子產下次女，柯男在家協助務農，每月僅領3,772新台幣（約963港元）補助金，蘇女則領有基本工資，所以要向柯男支付10萬新台幣（約2.5萬港元）。同時法官認同蘇女所言，柯男連自己的生活開銷都無法支付，難以扶養次女，因此駁回柯男索取扶養費用的請求。

（綜合）