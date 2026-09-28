有片│港鐵阿婆大聲談話被阻發難！搶手機拖港女出車 乘客冷漠圍觀

乘搭港鐵不應作出會滋擾其他乘客的行為。本港社交平台Threads瘋傳影片，1名香港女子乘搭港鐵時，戴上降噪耳機亦難忍旁邊1名老婦與1名中年男子大聲交談，遂禮貌地請求2人「細聲少少」，詎料老婦極度不滿，發惡反嗆「妳咩態度啊？要求我哋細聲妳咪坐的士囉！地鐵唔可以講嘢啊？」，更多次出手想打走港女手機，甚至使用暴力企圖把港女拉出車廂。不過港女「不動如山」，繼續據理力爭，與2人理論直至影片結束。事發期間，有大批乘客圍觀及目擊老婦暴力行為，但沒有人幫忙港女或制止老婦。



事件引來網民熱議，紛紛批評老婦離譜，「郁手郁腳，報警拉佢就啱㗎啦」、「地鐵係公眾地方，唔係佢屋企個客廳，出街做嘢講嘢唔好影響到人」，又讚樓主「做得好」，「好勇，妳好叻女」。也有不少網民質疑為何沒有其他乘客伸出援手，批評太冷漠，「點解無人幫個女仔手？出句聲都要啦，郁手喎」。



港鐵車廂有老婦因不滿被勸「細聲少少」，暴怒發難。（Threads@kelskk.t）

在港鐵大聲說話問題常惹爭議。有香港女子於9月25日在Threads發布影片，指乘搭港鐵時，有1名老婦與1名中年男子大聲交談，「AirPods（蘋果Apple耳機）開埋消噪都聽到呢兩個人大大聲講嘢，成卡車都聽到佢哋講嘢」，她於是禮貌地請對方「可唔可以細聲少少」，沒想到老婦發惡並使用暴力，「大大聲喝我，咩呀？關妳咩事呀！仲郁手郁腳，但掹我唔郁」。

【影片直擊】港鐵老婦大聲談話被勸「細聲少少」！打走手機怒嗆：驚大聲坐的士囉！

影片分成多段，看到坐在座位的樓主，正與旁邊的黑衣老婦爭執。樓主舉出手機拍片「自保」，老婦不滿被拍攝，出手想打走女子手機，喝罵「影咩相先！邊個問題先？」樓主反駁「妳郁手郁腳都係妳唔啱喎，而家係妳問題喎！邊個郁手郁腳啊？而家咁多人睇住？邊個有問題啊？我只係叫妳可唔可以細聲啲少少啫」，老婦則批評樓主態度差，「妳咩態度啊？我哋好細聲㗎啦，妳驚我哋大聲妳咪坐的士囉，呢度係妳㗎咩！」。

妳驚我哋大聲妳咪坐的士囉，呢度係妳㗎咩！ 老婦

港鐵老婦不滿被勸「細聲少少」，與女事主爭論。（Threads@g_.hyl）

老婦想打走女事主手機。（Threads@g_.hyl）

老婦想打走女事主手機。（Threads@g_.hyl）

雙方取出手機互拍。（Threads@g_.hyl）

老婦發惡：港鐵唔可以講嘢啊？點為之細聲大聲呢？

老婦隨後舉手機反拍，多次揶揄樓主如怕別人大聲說話，就自行坐的士，「點為之（說話）細聲大聲？唔可以講嘢咩？坐地鐵喎，坐的士咩？要求我哋細聲妳咪坐的士囉」。樓主強調只要希望收細音量，並非不准說話，「我叫妳講嘢細聲少少咋喎，唔係叫妳哋唔好講嘢喎」，惟老婦繼續「發難」，「點為之細聲大聲呢？妳咁驚人哋講嘢妳咪坐的士囉！黐線」。

老婦企圖暴力拉女事主出車：出去！ 女事主不動如山繼續理論

這時中年男子「插嘴」叫雙方停下，「不如大家唔好講嘢啦，擺低手機啦」，並呼喝樓主「妳唔好再影喇吓」，老婦更突然使用暴力抓住樓主的手，用力想強行拉樓主出車，「出去啦！出去！」，但拉不動樓主，樓主反駁「我未到站喎！」，並繼續與2人理論，老婦則重複「妳做乜影我？要求我哋細聲妳咪坐的士囉！地鐵唔可以講嘢啊？影響到妳妳咪坐的士囉！」。影片至此結束。

地鐵唔可以講嘢啊？影響到妳妳咪坐的士囉！ 老婦

老婦發難狂罵女事主。（Threads@kelskk.t）

老婦更想用暴力拉女事主出車廂。（Threads@kelskk.t）

老婦更想用暴力拉女事主出車廂。（Threads@kelskk.t）

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大批乘客圍觀但無人幫忙

雙方爭執期間，車廂內有大批乘客圍觀目擊老婦暴力行為，但沒有人幫忙樓主或制止老婦。

雙方爭執期間，車廂內有大批乘客圍觀目擊。（Threads@kelskk.t）

網民批老婦離譜 讚女事主做得好

網民看過影片紛紛批評老婦離譜，大讚樓主「做得好」：

「辛苦樓主」



「好勇，妳好叻女」



「（老婦）真係冇禮貌」



「郁手郁腳，報警拉佢就啱㗎啦」



「地鐵係公眾地方，唔係佢屋企個客廳，出街做嘢講嘢唔好影響到人」



「我都會叫細聲啲，但呢個女士真係郁手郁腳，之前啲鬼佬係地鐵好嘈，我都叫佢哋細聲啲⋯⋯」



「抵讚！下次佢郁手郁腳就即刻報警」



乘客冷漠不幫忙惹爭議

也有不少網民質疑為何沒有其他乘客伸出援手，斥責太冷漠：

「點解無人幫個女仔手？出句聲都要啦，郁手喎」



「我都試過，搭巴士2條友坐埋一齊講嘢都好嘈，叫佢細聲啲又係叫人搭的士，零（乘客）幫拖」



網民紛紛批評老婦離譜。（Threads@kelskk.t）

港鐵滋擾乘客罰則是什麼？

在港鐵作出滋擾乘客行為，可被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

普通襲擊有什麼刑罰？

出手搶手機，甚至使用暴力拉人出車廂，也可能觸犯襲擊罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易程序審訊的罪行，最高可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（ Threads@g_.hyl ／ Threads@kelskk.t ）