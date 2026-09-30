有片│旺角MMA！過馬路爭執　青年被阿伯推出馬路激戰　網民斥謀殺

【旺角／MMA】在馬路爭執相當危險！本港社交平台Threads瘋傳影片，旺角西洋菜街斑馬線有1名阿伯追罵1名年輕男子，年輕男反駁「你㧬（推）咗我出馬路啊！X你老X！」，阿伯即激動「爆粗」回嗆，更用手指「篤」中年輕男臉部，年輕男於是出手還擊，雙方在馬路至行人路互相推撞，阿伯更拾起地上水樽怒擲年輕男，有女聲勸止「唔好打架啊！」。影片最後雙方停手，但仍在隔空互罵，引來途人圍觀。



事件引來網民熱議，有人認為阿伯先出手離譜，「如果後生（年輕男）無講大話，咁一定係個阿伯錯，推人出馬路即係謀殺」、「阿伯手指篤到後生仔，後生仔先至還拖」不過亦有網民認為雙方都有問題，「兩個都躁。阿叔手指指指咁埋，一個恃住年輕就出手」。另有網民感嘆，「而家平均每日全港隨機1場MMA」、「香港人好大壓力」。



旺角有1名阿伯與1名年輕男子爭執。（Threads@ipkakin1022）

「旺角街頭格鬥大賽」。有網民於9月28日在Threads發布影片，顯示旺角街頭有1名阿伯與1名年輕男子疑因過馬路問題爭執，其間「爆口橫飛」，並有肢體碰撞。

【影片直擊】旺角年輕男被阿伯推出馬路爆衝突！阿伯篤臉斥：X你老X！

影片長21秒，旺角西洋菜街惠豐中心對出斑馬線，有1名阿伯近距離尾隨指罵1名年輕男子，年輕男不忿反駁「你㧬（推）咗我出馬路啊！X你老X！」。阿伯聞言火氣更盛，「爆粗」怒罵「X你個老X！」，更用手指「篤」到年輕男臉部，年輕男隨即揮左手「邊錘」還擊，打中阿伯的臉，然後快步離開，邊走邊說「X你啊！郁手！」。

旺角西洋菜街惠豐中心對出斑馬線，有1名阿伯近距離尾隨指罵1名年輕男子。（Threads@ipkakin1022）

旺角西洋菜街惠豐中心對出斑馬線，有1名阿伯近距離尾隨指罵1名年輕男子。（Threads@ipkakin1022）

阿伯用手指「篤」到年輕男臉部，年輕男隨即揮左手邊錘還擊。（Threads@ipkakin1022）

阿伯用手指「篤」到年輕男臉部，年輕男隨即揮左手邊錘還擊。（Threads@ipkakin1022）

年輕男與阿伯推撞：郁乜X嘢手啊！

爭執間，年輕男背囊跌出1個水樽，阿伯拾起後，氣沖沖追上年輕男，年輕男見狀轉身大力推開阿伯，喝斥「郁乜X嘢手啊！」，阿伯失平衡踉蹌向後倒退幾步。

這時年輕男背囊再跌落疑似雨傘物品，阿伯站穩後急步走近想拾起，年輕男於是推開阿伯撿回雨傘「X你老X」，阿伯出手還擊，雙方大力推撞，有女聲勸止「唔好打交啊！」。

年輕男推開阿伯，阿伯失平衡踉蹌向後倒退幾步。（Threads@ipkakin1022）

年輕男推開阿伯，阿伯失平衡踉蹌向後倒退幾步。（Threads@ipkakin1022）

年輕男推開阿伯，阿伯失平衡踉蹌向後倒退幾步。（Threads@ipkakin1022）

年輕男離開 阿伯從後擲水樽

影片最後，年輕男往遠方離開，阿伯竟從後把年輕男掉落的水樽，奮力擲向年輕男，幸沒有擊中，水樽則掉出馬路。年輕男再度往遠處離開，仍不忿指「你郁手仲喺度話X我！」，阿伯繼續隔空怒罵。

年輕男往遠方離開，阿伯竟從後把年輕男掉落的水樽，奮力擲向年輕男。（Threads@ipkakin1022）

年輕男再度往遠處離開，與阿伯隔空對罵。（Threads@ipkakin1022）

年輕男再度往遠處離開，與阿伯隔空對罵。（Threads@ipkakin1022）

網民斥阿伯離譜：推人出馬路即係謀殺

網民看過影片議論紛紛，有人認為阿伯先出手離譜：

「如果後生無講大話，咁一定係個阿伯錯，推人出馬路即係謀殺」



「隻手指篤到人，又真係好難唔發火嘅」



「呢個阿伯擺明唔夠人打㗎啦，仲要先郁手？是什麼心態呢？」



「啲阿叔真係要留意下，講還講，手指指還手指指，隻手唔好掂到人，唔覺意掂到都俾人當郁手先，就預咗人還手」



「影片清楚見到係個阿伯隻手篤鳩人塊臉先，咁冇嘢好講」



「壞人變老」



不過亦有網民認為無論如何不應使用暴力：

「兩個都躁。阿叔手指指指咁埋，一個恃住年輕就出手」



「勸大家唔好推，1個向後跌死埋就謀殺」



「贏咗場架，輸咗啲裝」



「香港人好大壓力」



「而家平均每日全港隨機一場MMA」



普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。另根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

公眾地方打架可罰款及監禁

而根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥」，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款5,000港元及監禁12個月。

（Threads@ipkakin1022）