3姊弟遭父母獨留在家　肚餓報警求助　警員上門炒雞蛋麵餵飽獲讚

浙江日前發生了1宗溫馨的求助事件，1名12歲女童與1對9歲的雙胞胎弟弟，因家長外出被獨留家中，由於三姊弟不懂煮食，加上該區亦超出外賣平台配送範圍，無法點外賣，飢腸轆轆的12歲家姐最終報警求助。警員接報到場後化身「大廚」，就地取材為三姊弟製作雞蛋炒麵，隨後更為他們安排社區膳食。事件曝光後，警員的舉動獲網民讚揚，亦引發社會對兒童自理能力與家長疏忽照顧的討論。



警員接報到場後化身「大廚」，就地取材為三姊弟製作雞蛋炒麵，隨後更為他們安排社區膳食。（微博圖片）

當炒麵端上桌後，飢餓多時的3個孩子很快便將一大盤食物「掃蕩」一空。（微博圖片）

家長外出無法叫外賣 3姊弟捱餓報警求救

綜合內地媒體報道，事發於浙江諸暨市，3姊弟的嫲嫲因在鄰鎮擔任護工而未能回家，父親也因臨時有急事外出，家中僅剩下12歲的女童小花（化名）以及1對9歲的雙胞胎弟弟。由於3姊弟均不懂得煮食，無法自行做飯，而他們居住的區域亦超出外賣平台配送範圍，唯有嘗試聯絡家長，但2名長輩皆因距離遙遠及事務纏身，無法及時趕回家中。

飢餓難耐的小花經過再三猶豫，終於鼓起勇氣撥通了110求助。（微博圖片）

姚江派出所警員錢金磊接獲報案後，隨即帶領隊員迅速趕往現場。（微博圖片）

眼見時間快到晚上7點，3個孩子依然未有進食，飢餓難耐的小花經過再三猶豫，終於鼓起勇氣撥通了110求助，在電話中怯生生地向警方詢問：「我們晚上沒飯吃，好餓……請問可以幫助我們嗎？」

為了盡快解決孩子們的溫飽問題，警員立刻生火，做了一盤雞蛋炒麵。（微博圖片）

警員化身「臨時大廚」 就地取材炒麵煎蛋

姚江派出所警員錢金磊接獲報案後，隨即帶領隊員迅速趕往現場。警員進門後，發現3個孩子對於廚房的設備一無所知，為了盡快解決孩子們的溫飽問題，警員親自在屋內翻找食材，最終在角落找到麵餅，並從雪櫃中取出雞蛋。隨後，警員立刻生火，做了一盤雞蛋炒麵，當炒麵端上桌後，飢餓多時的3個孩子很快便將一大盤食物「掃空」。

警員親自在大屋內翻找食材，最終在角落找到麵餅，並從雪櫃中取出雞蛋，生火煮了一盤雞蛋炒麵。（微博圖片）

警員親自在大屋內翻找食材，最終在角落找到麵餅，並從雪櫃中取出雞蛋，生火煮了一盤雞蛋炒麵。（微博圖片）

警員親自在大屋內翻找食材，最終在角落找到麵餅，並從雪櫃中取出雞蛋，生火煮了一盤雞蛋炒麵。（微博圖片）

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不止一頓飯 警方聯絡社區飯堂跟進

妥善解決了孩子們當晚晚餐後，警員並未就此離去，考慮到孩子們翌日的吃飯問題，警方主動聯絡區內社區飯堂，將3名孩子納入送餐名單，確保他們每天都能吃上熱飯。同時，警員亦致電家長告知當晚情況，嚴正提醒他們務必提前安排好孩子的基本生活保障；臨行前還反覆叮囑孩子們要關好門窗，切勿獨自外出，有事隨時打電話求助。

當炒麵端上桌後，飢餓多時的3個孩子很快便將一大盤食物「掃空」。（微博圖片）

當炒麵端上桌後，飢餓多時的3個孩子很快便將一大盤食物「掃空」。（微博圖片）

網民讚警員暖心 亦批家長監護缺失

事件在網絡廣傳後輿論兩極，有人大讚警員「當警察真是什麼都會」、「警察也太暖了」，直言「有困難找警察」並非空話；然而，亦有部份網民提出不同看法，認為12歲的年紀已具備基本動手能力，直言「孩子已經12歲了應該要學會自理了」。此外，有網民將矛頭指向家長，指責大人的做法存在疏忽「家長應該要提前做好飯菜或者備點速食」、「家長的教育缺失了」，事件無疑為現代家庭的兒童自理能力培養及留守兒童照顧敲響了警鐘。

（綜合）

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