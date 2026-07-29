夫婦帶狗行山不牽繩！愛犬狂吠挑釁灰熊　只顧拍片被檢控 | 有片

帶寵物親近大自然本是樂事，但不管束好隨時惹上大禍！一對美國夫婦日前在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）行山（健行）時，偶遇一頭雌性灰熊，惟兩人在生死關頭竟「打卡唔要命」，不但沒有即時為愛犬繫上狗帶（牽狗繩），反而繼續舉機拍攝，任由愛犬在灰熊面前狂吠挑釁。



涉事影片在網上瘋傳後惹來網民猛烈抨擊，加拿大公園管理局（Parks Canada）其後憑片段確認兩人身份並提出起訴，指控他們違反國家公園法例，沒有使用牽狗繩，兩人面臨最高2.5萬美元（約20萬港元）罰款。



一對美國夫婦在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）行山時，偶遇一頭體型龐大的雌性灰熊。（網上影片截圖）

一對美國夫婦日前在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）行山時，偶遇一頭體型龐大的雌性灰熊。（網上影片截圖）

灰熊尾隨逼近 夫婦顧拍片未理愛犬

事發於班夫國家公園內的泰萊湖（Taylor Lake）行山徑，距離著名的路易斯湖（Lake Louise）東南約15公里，來自美國華盛頓州的克雷格（Kraig Koski）與妻子布魯克（Brook Koski）在步道慢跑時，意外遇上園內一頭約16歲的雌性灰熊「142號」（當地灰熊編號）。

根據影片顯示，這頭灰熊沿着行山徑尾隨兩人，克雷格手持防熊噴霧緩步後退，並朝灰熊大喊「退後」，然而沒有繫上狗帶的愛犬蘿拉（Lola），面對步步進逼的灰熊，牠在主人與灰熊之間來回穿梭，多次朝灰熊狂吠。

克雷格揮舞手臂試圖嚇退灰熊，布魯克則不斷呼喚愛犬名字，在長達幾分鐘的驚險對峙中，兩人未有嘗試抱起小狗或為其上狗帶，布魯克更全程舉機拍攝。幸好，灰熊最終自行退入樹林，事件未有造成傷亡。

丈夫克雷格手持防熊噴霧緩步後退，並朝灰熊大喊「退後」。（網上影片截圖）

夫妻兩人沒有為愛犬繫上狗帶。（網上影片截圖）

涉違國家公園法被起訴 夫婦將面臨罰款

片段曝光後惹來網民強烈批評，直指兩人為「打卡」而罔顧自身及寵物安全，行為極不負責任。加拿大公園管理局憑片段追查，成功確認這對夫婦的身份，局方隨後正式起訴該對夫婦公然違反《加拿大國家公園法》。根據當地法例，所有進入國家公園的寵物必須使用長度不超過3米的牽引繩，由於違規情節嚴重，加上未牽繩的狗隻吠叫可能構成騷擾野生動物，一旦罪名成立，這對夫婦將面臨最高2.5萬美元（約20萬港元）的罰款。

克雷格揮舞手臂試圖嚇退灰熊，妻子布魯克則不斷呼喚愛犬名字。（網上影片截圖）

克雷格揮舞手臂試圖嚇退灰熊，妻子布魯克則不斷呼喚愛犬名字。（網上影片截圖）

涉事灰熊曾喪子 面對挑釁表現克制

外媒報道，涉事灰熊「142號」為園內傳奇灰熊「老大」（Bear 122 "The Boss"）的女兒，牠在公園內撫養過多胎幼崽，但命運多舛，今年較早時間才有一隻幼熊在路軌上遭火車撞死。剛經歷喪幼熊之痛的母熊，在面對未牽繩狗隻的挑釁時，仍展現出極大克制。灰熊在加拿大阿爾伯塔省被列為受威脅物種，當局呼籲遊客必須遵守規則，以免破壞生態或釀成悲劇。

灰熊「142號」為園內傳奇灰熊「老大」（Bear 122 "The Boss"）的女兒。（加拿大公園管理局）

加拿大公園管理局攜犬遊覽3大注意事項：

1.全程牽繩與嚴格約束：依法必須時刻使用3米內的狗帶，嚴禁狗隻追逐或騷擾他人、車輛及野生動物。

2.清理便溺與事前評估：妥善清理狗糞以維護環境；出發前須查詢園區限制，選擇適合人狗體能的路線。

3.高危行程請勿攜犬：若計劃露營、長途行山或深入偏遠地區，強烈建議將寵物留在家中。

（綜合）

其他報道：公路之旅遇野生棕熊 男鐵騎下車投餵慘「被當食糧」 遭棕熊咬死

為免發生意外，遇上野熊時還是應該保持距離。近日羅馬尼亞發生1宗棕熊襲擊人類致死案件，1名意大利籍遊客到當地進行公路電單車旅行，其間遇到棕熊並曾近距離接觸，當他試圖投餵1隻棕熊時發生意外，棕熊襲擊他並將他拖到附近山谷。目擊者即時報警，但搜救團隊找到男子時，他已被棕熊咬死。



意大利籍48歲遊客奧馬爾到羅馬尼亞進行公路電單車旅行，其間被棕熊咬死。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

綜合外媒報道，意大利籍48歲遊客奧馬爾（Omar Farang Zin）早前到羅馬尼亞進行公路電單車旅行，當他到達著名的川斯法加拉山公路（Transfagarasan road）時，曾與野生棕熊近距離接觸。他試圖停下來餵食1隻雌性棕熊及牠的孩子，卻遭到棕熊攻擊。其他鐵騎見狀趕緊報警，而搜救人員約於1小時後，在山谷發現奧馬爾遺體，相信是被熊拖到該處。

川斯法加拉山公路不時有棕熊出現。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

有其他遊客下車拍攝。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

奧馬爾曾近距離拍攝小棕熊。（「Omar Farang Zin」FB圖片）

死前照片見棕熊逐步逼近

當地林業局局長基里洛伊（Armand Chiriloiu）表示，「他（奧馬爾）走下電單車，並向熊提供食物。這名意大利遊客的手機已被尋獲，裏面有一些攻擊發生前的照片，那是熊正在接近他的照片跟特寫」。而當局表示，該處有豎立英語及羅馬尼亞語告示，提醒遊客不要餵飼野熊。

全文：公路之旅遇野生棕熊 男鐵騎下車投餵慘「被當食糧」 遭棕熊咬死