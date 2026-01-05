日本熊災｜千葉沒熊卻為這動物頭痛　多達近10萬隻　尖叫聲像人類

說到2025年影響日本最深的野生動物，那就絕對是熊了，各地頻傳的熊害災難，讓日本政府傷透了腦筋。然而，在沒有熊生存的千葉縣，卻因為另外一種野生動物而出現各式各樣的困擾，究竟是怎麼回事呢？就讓我們一起來看看吧。



千葉縣大量增殖的黃麂，對農作物造成嚴重的災害

今年的日本因為熊害而飽受困擾，但在沒有熊棲息的千葉縣，卻因為「黃麂」而產生許多的問題。黃麂在日本屬於特定外來生物，近年來在千葉縣南部的市街地與住宅區周遭大量的出現，根據當地縣民的說法，這些黃麂不但不害怕人群，甚至會主動接近住家後院等等的生活場所。

大量的黃麂給人類帶來的最大困擾，便是對於農作物的危害，黃麂會吃掉農作物的嫩芽，受害的不只是開放的家庭菜園，就算是像草莓園這種種植在溫室中的作物，也會被黃麂撞破玻璃窗與塑膠隔板，並吃掉作物的幼苗。除此之外，黃麂的叫聲非常大，而且很像人類的尖叫聲，因為叫聲所造成的噪音更是令居民們感到痛苦。

為什麼千葉縣有這麼多黃麂呢？

本來，千葉縣是沒有黃麂的，但在昭和30～60年代，被引進勝浦市一間動物園的黃麂，卻斷斷續續的從動物園逃出，並進入到了當地的自然生態鏈，並且在近幾年持續的增加。

根據統計，在2014年生存在千葉縣的黃麂約有3萬9千頭，到了2024年卻暴增到9萬4千頭，從本來的勝浦市，到現在千葉縣總共有18個市町都確認到了野生的黃麂。

為什麼千葉縣的黃麂會如此大量繁殖呢？根據專家表示，黃麂本來就是繁殖力很強的動物，只需要半年就能夠成長到能生育的個體，再加上千葉縣的冬天相對溫暖，有足夠的草能夠作為食物，最重要的一點則是沒有天敵，千葉縣缺乏如熊一般的大型肉食動物來抑制黃麂的繁殖，也導致黃麂的數量大量增長。

針對不受控制的大量繁殖，政府也積極祭出對策

針對此情形，千葉縣政府也祭出對策，提供一頭約7000日圓（約350港元）的獎金，希望能夠透過捕獵與收容抑止黃麂的增長，由於黃麂並未被列入鳥獸保護法中的可狩獵鳥獸，也因此目前捕獲黃麂的行動，大部分還是靠陷阱來抓獲，地方政府也積極研究黃麂喜歡的餌料，希望能夠藉此提升捕獲效率。

在充滿熊害的2025年，千葉縣卻有著與其他地區截然不同的野生動物課題，人類與野生動物如何在不影響彼此的情況下共同生存，永遠是政府必須解決的課題吧。

