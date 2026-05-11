三派牛頭角燒炭自殺公屋凶宅！女生拒要急問何謂「不計有效編配」

公屋是一生人一次的福利，當然要謹慎決定，如果獲派凶宅，申請人應否接受？本港1名女生在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文表示，房屋署首兩次派發觀塘翠屏北邨和石硤尾澤安邨單位，自己已經拒絕；到第三派結果是牛頭角樂華南邨展華樓單位，但前住戶在屋內燒炭自殺，所以不予考慮。女生留意到房署信件寫明「是次編配將不會被計算為一次有效編配」，因不明白內容意思，故希望網民指教。



樓主不考慮入住公屋凶宅，但不明白「是次編配將不會被計算為一次有效編配」的意思，希望網民指教。（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

網民解畫︰今次唔要，仲有下次

帖文引來許多網民討論，直指意思是凶宅不計算在三派，拒絕後仍有下次，「即係你拒絕嘅話，咪再有第四派」、「還有1次機會，你可以要，也可以不要」、「今次唔要，仲有下次」。亦有網民認為毋須害怕住凶宅，「驚咩呀，冇屋住先恐怖，我嗰間凶宅，零幾年住到𠵱家」、「唔好以為凶宅無運行」、「你冇害過佢，怕乜」，更有人建議如果入住，可以購置冥鏹焚燒祈福，「求個心安理得」。

網民解釋「即係你拒絕嘅話，咪再有第四派」、「還有1次機會，你可以要，也可以不要」、「今次唔要，仲有下次」。（示意圖/資料圖片）

特快公屋指比較不受歡迎單位 拒絕不視為一次有效編配

綜合房署等資料，「特快公屋」通常指比較不受歡迎的單位，例如位置偏遠、層數座向較遜、曾涉及事故，即是凶宅，房署官方網站寫明，在「特快公屋編配計劃」下，申請者如果未獲邀請參加自選單位程序、獲邀請參加自選單位程序而沒有出席，或者在自選單位程序中沒有揀選單位，「不會計算為一次有效編配紀錄」，申請仍然有效，「會繼續按照現行公屋申請政策及程序處理」。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）