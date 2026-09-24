公屋輪候7年欠交1文件被DQ！小紅書女1招恢復申請　獲派超正公屋

【公屋申請／公屋輪候】申請公屋一定要注意做足準備，以免出「意外」。有香港女生於小紅書發帖文分享自己「艱辛曲折」的公屋申請經過，指她輪候公屋7年，然而她見房屋署主任詳細資格審查後，突然收到「取消（公屋）申請信」，原因是欠交1份「保單年結通知書」。不過樓主使出1招處理後，1個月就迎來轉機，恢復公屋申請，最終成功獲派東涌新公屋單位，直呼「一派就畢業」。



公屋申請「大逆轉」經歷引來網民熱議，紛紛祝賀樓主，「恭喜，一切順利」、「東涌新樓，好正」、「賺到了」。



樓主最終獲派東涌新公屋單位。（Google Ｍaps）

申請公屋輪候動輒以年計算，必須確保時刻符合申請資格。有香港女生於9月初以「一派就畢業」為題發文，講述自己申請到獲派公屋的「曲折」過程，幾乎因為1份文件導致失去公屋。

小紅書女申請公屋輪候7年 見主任後突收「取消公屋申請信」

樓主表示，她2019年4月起申請公屋，輪候7年後，今年（2026年）1月見房屋署主任進行詳細資格審查，詎料今年6月中收到房屋署取消公屋申請信件，原因是她「沒有交齊資料」，「有一份保單的年結通知書未交（因為保險公司一直無寄畀我）」。

樓主申請公屋輪候7年，今年6月中收到房屋署取消公屋申請信件。（《愛回家》劇照）

欠交「保單年結通知書」出事！小紅書女出1招成功恢復公屋申請

等待7年突然被取消公屋申請，晴天霹靂的樓主趕忙處理，7月補寄資料及申請覆核信，1個月後終於成功恢復公屋申請，並於9月7日收到獲派公屋信件。

樓主於小紅書分享其申請公屋「曲折」經歷。（小紅書）

【逆轉上樓】事主成功獲派東涌雋東邨全新單位 月租僅2,255元

從樓主上載配房通知書看到，她獲派往東涌新公屋雋東邨雋永樓單位，月租2,255元，租約於2026年9月24日生效。

樓主獲派往東涌新公屋雋東邨雋永樓單位，月租2,255元。（小紅書）

網民祝賀：東涌新樓好正

網民看後紛紛祝賀樓主：

「恭喜，一切順利」



「東涌新樓，好正」、「賺到了」



「新屋新房，漂亮，派到就是賺到了恭喜恭喜」



「新公屋， 好羨慕」



雋東邨共5,200單位 鄰近巴士總站

位於東涌錦東街的雋東邨，提供5,200個單位，2026年落成，6月起陸續入伙。雋東邨一共有5座，雋永樓屬於第1期落成的大廈之一，數分鐘路程可到達翔東邨巴士總站，有巴士及小巴直達港鐵東涌站及港九新界各區。

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年。（資料圖片）

最新「公屋綜合輪候時間」為4.8年

而根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間紀錄，繼續維持在5年以下。