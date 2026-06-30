【公屋申請／公屋輪候】為了「特快上公屋」扭盡六壬，最終卻得不償失？有港男為了特快上公屋，竟想出「屎橋」──「博同情扮自殺」，原計劃藉此有社工跟進可以「特快上樓」，詎料弄巧反拙，被醫護人員將他「直送」到精神科，要住院20多天才能夠離開。港男不但無法「特快上公屋」，還失去20多天收入，更遭老闆當作曠工，名副其實「偷雞不成蝕把米」。



事件引來網民熱議，「其實唔明貪公屋有咩好」、「賠了夫人又折兵」、「自作自受」、「咩自殺同精神病從來唔係特快上公屋理由……」。不過亦有網民質疑事件真偽，樓主則強調是「真人真事」，「唔係老作，你可以唔信，佢朋友因為咁樣而特快上到樓，佢等上樓好多年等唔到」。



最新一般申請者「公屋綜合輪候時間」為4.7年。（資料圖片）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.7年

公屋輪候動輒以年計算。根據房屋局網頁，截至2026年3月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者「公屋綜合輪候時間」為4.7年。

有港男想「博同情扮自殺」加快上樓，結果得不償失。（資料圖片）

港男「屎橋」想特快上公屋 被送精神科住院20多天

不過為了上公屋，要無所不用其極？有網民於6月24日以「特快上公屋」為題在Threads發帖文，指其朋友輪候公屋多年還是等不到「上樓」，竟想「博同情扮自殺」，「諗住之後有義工（社工）跟進，可以特快上樓」。

被直送精神科 住院20多天才能離開

可是計劃不似預期，樓主表示，其朋友到政府門診向醫生稱「想自殺，好想死」，醫生立即轉介他到精神科，「醫護人員接佢上車，直接入住九龍醫院精神科，之後唔畀佢出院」；其朋友知道「玩大咗」，於是向跟進的社工明言想「上特快公屋」，並每天向醫生說「想出院」，結果住院20多天才能離開。

（AI生成圖片）

失20多天工作收入 被老闆當曠工

更慘的是，樓主稱其朋友住院20多天期間失去收入，還被老闆當他曠工，「佢老闆聽咗曠工因由，笑佢戇居」。

網民：唔明貪公屋有咩好

網民看過帖文議論紛紛，「其實唔明貪公屋有咩好。間公屋乜嘢都唔改得唔換得。仲要每兩年入息審查，填表都填到你煩。經濟好時又享受唔到實物資產飛升嘅成果」、「恩恤位大把人等緊排都未輪到佢啦，仲要本身要留返啲quota畀緊急case」、「咩自殺同精神病從來唔係特快上公屋理由……」、「特快上公屋係無得住或居住環境有問題」。

（資料圖片）

不過亦有網民質疑事件真偽，「邊有醫生會咁」、「睇得太多吹水post，有得寫各大社工互寫咗先啦！」，樓主則強調是「真人真事」，「唔係老作，你可以唔信，佢朋友因為咁樣而特快上到樓。因為佢朋友試過，一年便上到樓，佢等上樓好多年等唔到」。

4類人公屋申請者可優先上樓

房屋署網頁列明，以下4類申請者可獲優先編配公屋，包括：

1）「高齡單身人士」優先配屋計劃：申請者必須年滿58歲，而在配屋時必須年滿60歲。

2）「共享頤年」優先配屋計劃：申請內的所有人士必須年滿58歲，並在配屋時均年滿60歲。

3）「天倫樂」優先配屋計劃：申請家庭最少有2名成員，其中必須包括最少1名年長（即60歲或以上）父╱母╱受供養親屬，及最少1名年滿18歲的家庭成員。

4）「家有初生」優先配屋計劃：有於2023年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒的新公屋家庭申請；及在申請中加入於2023年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒的現有公屋家庭申請。



（資料圖片）

不過房屋署同時有「體恤安置」安排。根據房屋署網頁，「體恤安置」是特別房屋援助計劃，如個別人士因社會因素及醫療需要有真正迫切及長遠房屋需要，而沒有其他可行方法解決其居住問題，可向社會福利署（社署）尋求相關福利或援助；社署會為每宗個案進行評估，並向房屋署推薦「體恤安置」申請，當房屋署接獲有關推薦，在完成一般手續後會盡快進行公屋編配。

（Threads@cmkyuen2000）

睇多啲：公屋悲歌｜住17年三代同堂 1心酸原因要交還 「天價還原」瘋傳

【公屋／公屋還原單位】公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，但原來不是自己裝修的部份，也需要自費還原。有港男於網上公屋群組發相發文，指由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨。而更令他驚訝的是，上手住戶留下的裝修部份也要他自費還原，結果11項還原改動共花費5位數字。



帖文引來網民熱議，認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」。也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。



公屋租戶遷出單位時，要自費還原裝修改動，包括不是自己裝修的部份。（資料圖片）

公屋「天價」還原？該港男於9月30日（星期二）在Facebook群組「公屋討論區」以「今日住咗17年單位last day交吉」為首發相發文，透露由於家中老人家百年歸老，其家庭變成「寬敞戶」，要交還居住17年、位於南區田灣邨的大單位，大嘆不捨，「由我小六入伙到而家，曾經三代同堂，回憶返爺嫲瞓過嘅床，屋企一齊食飯嘅大廳，有點不捨」。

家中長者離世 變寬敞戶要交還公屋

公屋「交吉」，必須自費還原單位裝修，但令樓主驚訝的是，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈，「當時入伙廚房灶台、廁所洗手盆上一手已經改裝雲石台，房署問我屋企人要唔要接手我哋ok，而家交吉原來要照收還原費，廁所發黴爛咗自己換過都話唔係房署原裝門一樣要畀錢……」。

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主驚訝，原來並非自己裝修的部份，也要自費還原，大感無奈。（Facebook群組「公屋討論區」）

至少11項改動要還原 金額5位數

從房屋署還原項目清單見到，樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等，還原費用總共39,563元。

樓主要還原至少11項改動，包括2個廁所「還原木門連框」、「更換相連式座廁」、「還原廁所牆身及地台瓦」、「重新接駁排氣管」；廚所「更換洗滌盆、灶台」，以及「還原廁所牆身及地台瓦」等。（Facebook群組「公屋討論區」）

還原費用總共39,563元。（Facebook群組「公屋討論區」）

樓主強調，當時入住單位時，裝修費只需12萬元，不是「豪裝」，「其實同豪裝相距甚遠」。

網民指房屋署收費還原合理：維修責任問題

網民看過帖文議論紛紛，有人認為房屋署收費還原合理，「始終唔係房署原裝，收返還原費都合理」、「（房署）維修責任問題」、「當年收樓時一定唔會接手舊裝修，手尾長」、「$2-3000租，俾出面平咗一萬蚊一個月⋯⋯住咗17年，差額都200萬！賺咗啦！」。

網民認為房屋署收費還原合理。（資料圖片）

也有網民建議租戶不要豪裝公屋單位，「隨時擺二三十萬去裝修，一個唔小心被針對收屋，裝修錢冇晒之餘，仲要拎多大筆錢還原，何必呢？」。