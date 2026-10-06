茶記點餐要求餐飲「轉頭落」被拒！侍應：遲叫收正價　網民斥趕客

光顧茶餐廳不准「後叫餐飲」？有食客在網上飲食群組發文，指在連鎖茶餐廳用餐時，留意到旁邊食客點餐時要求「轉頭先叫」餐飲，侍應卻表示若然分開下單，飲品將要收取正價，引來網民批評餐廳做法，「食咗60幾年，都未聽過有咁嘅規矩」、「不合理，以後唔好再幫襯」；但有留言指出或者是和新式的下單系統有關，「人手落單彈性好大，但如果用『好先進』電腦系統的，未必改得到」。



有食客在茶餐廳用餐時，要求稍後點叫餐飲，侍應卻稱要收正價，引來網民熱議。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

茶餐廳食客要求餐飲「轉頭落單」 侍應：遲叫收正價

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，從樓主上傳的照片可見，他光顧本地一間連鎖茶餐廳，其間聽到旁邊客人下單時，打算「轉頭先叫」飲品，侍應卻向對方表示「一定要一次過落，如果唔係要收返正價」。樓主對此深感疑惑，遂詢問他人「想問大家有無聽過，餐飲後落單要收正價？剛剛聽到鄰枱要求被拒」。

樓主光顧連鎖茶餐廳，指旁邊客人下單時要求「轉頭先叫」飲品。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

侍應卻向該食客表示，分開下單將要收取正價，「一定要一次過落，如果唔係要收返正價」。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民斥做法不當：趕客？

帖文引來網民兩極討論，有人批評餐廳做法不合理：

「黑人問號」



「第一次聽到」



「食咗60幾年，都未聽過有咁嘅規矩，有啲人唔想食完嘢，杯茶凍晒，通常都會後落單，餐就係餐，餐包飲品，同落單先後毫無關係」



「曾幾何時茶記係可以最後先上茶，不知不覺而家就要一齊上菜」



可能有啲人想食晒先飲熱嘢，咁都話唔得，食第二間啦 網民意見

疑受限於新式落單系統 網民：系統難改單

但有留言指出未必是餐廳問題，而是下單系統限制，「以前手寫單簡單，而家電腦單冇得分開落」、「舊式老派茶餐廳通常可以，因為人手落單彈性好大，但如果用『好先進』電腦系統的，未必改得到」、「而家入單通常都買咗個細系統，只有加單，入單要一次過」、「以前的確會先叫嘢食，同侍應講餐飲一陣再嗌，自從轉手機落單，大家都慣一次過叫埋」，又提出質疑「可以後上，點解要後落咁煩？」。

（facebook＠香港茶餐廳及美食關注組）