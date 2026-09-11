小紅書女食茶餐廳！夥計上菜稱「Dog餐」感侮辱：是不是我太敏感

文化差異造成誤會？近日有內地來港的旅客在社交平台發文，指到茶餐廳點叫D餐，但侍應上餐時卻向其稱「Dog餐」，懷疑對方言語侮辱，遂詢問網民意見，「是不是我太敏感」。



有內地旅客來港旅遊時在茶餐廳用餐，指侍應上菜時稱「Dog餐」，懷疑對方是否侮辱。（《行運一條龍》劇照）

事件引來兩地網民熱議，不少人紛紛留言解釋，指「Dog餐」是港式茶餐廳常用術語，「因為B同D容易混淆搞錯，所以用D通常用Dog代替而B就用Boy，至於點解揀呢兩個英文字不用其他英文字代替，純粹係簡單易明連幼兒園都識」，認為樓主過分敏感，「食咗咁多年dog 餐從來無諗過有人會介意」。有留言則質疑，「為博流量咋？」。



茶餐廳夥計上菜稱「Dog餐」 小紅書女懷疑被侮辱

該名來港旅遊的女生在小紅書帳號發帖，表示她日前在香港光顧茶餐廳並點叫了1個D餐，形容「上菜的時候，服務員說了句Dog（狗）餐」，懷疑對方出言侮辱，遂詢問他人「是不是我太敏感」。

樓主聽聞侍應稱「Dog餐」，懷疑被對方侮辱，詢問他人「是不是我太敏感了」。（小紅書截圖）

網民指過分敏感：茶餐廳係咁叫，並非歧視

帖文引來兩地網民熱議，並轉載至其他社交平台。有留言認真解釋，「係因為B同D容易混淆搞錯，所以D通常用Dog代替，而B就用Boy，至於點解揀呢兩個英文字不用其他英文字代替，純粹係簡單易明連幼兒園都識」，同時批評樓主太敏感，「的確是閣下太敏感」、「茶餐廳係咁叫，完全沒有歧視成份」、「約定俗成，你不說我也沒想過這個問題」，甚至質疑「係咪假膠」。

食咗咁多年dog餐從來無諗過有人會介意 網民意見

網民指茶餐廳侍應慣常稱「Dog餐」作區分，認為樓主過分玻璃心。（《月滿軒尼詩》劇照）

網民重提電影《恭喜八婆》經典對白 笑言：搵林雪教下佢先啦

亦有網民重提電影《恭喜八婆》經典對白，笑言「搵林雪教下佢先啦」。金牌綠葉演員林雪在電影《恭喜八婆》飾演脾氣火爆的茶餐廳侍應，當時楊千嬅扮演茶餐廳食客，用廣東話點餐時被對方怒懟：「你係咪香港人，嗌嘢講英文呀嘛」、「A餐、B餐、C餐、D餐，要邊個餐？」，經典對白深入民心。

楊千嬅扮演茶餐廳客人。（《恭喜八婆》電影截圖）

楊千嬅用廣東話點餐時被飾演脾氣火爆的茶餐廳侍應林雪怒懟：「你係咪香港人，嗌嘢講英文呀嘛」。（《恭喜八婆》電影截圖）

楊千嬅用廣東話點餐時被飾演脾氣火爆的茶餐廳侍應林雪怒懟：「你係咪香港人，嗌嘢講英文呀嘛」。（《恭喜八婆》電影截圖）

楊千嬅用廣東話點餐時被飾演脾氣火爆的茶餐廳侍應林雪怒懟：「你係咪香港人，嗌嘢講英文呀嘛」。（《恭喜八婆》電影截圖）

她用廣東話點餐時被飾演脾氣火爆的茶餐廳侍應林雪怒懟「你係咪香港人，嗌嘢講英文呀嘛」。（《恭喜八婆》電影截圖）

林雪所指的英文原來是「A餐、B餐、C餐、D餐」。（《恭喜八婆》電影截圖）

林雪所指的英文原來是「A餐、B餐、C餐、D餐」。（《恭喜八婆》電影截圖）

林雪所指的英文原來是「A餐、B餐、C餐、D餐」。（《恭喜八婆》電影截圖）

兩地文化差異致誤會？ 網民：可以理解

惟有網民覺得是兩地在用字上有差異而導致誤會，「內地人唔知係正常，文化差異」、「雖然我是廣東人，我也是用D for dog，但如果人家不知道或沒這個習慣，突然聽到dog餐不理解很正常，我覺得不是敏感吧」。

（小紅書）