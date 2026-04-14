長沙灣冰室食下午茶　未坐夠1小時被趕　食客：沒寫明限時未滿座

挑戰澳牛速度？有長沙灣街坊於網上發文分享不快的用餐經驗，表示與朋友在1間冰室享用下午茶，她們坐了不夠1小時，侍應就多次走來收碟，又明言已到晚市欲「趕客」，她拒絕就遭到侍應「眼睥睥」。她不滿冰室未有寫明限時，當時座位非「爆滿」，而侍應態度又差，令她狠批「真係離晒大譜！」。



網民留言表示，「澳牛有對手了」、「不足1小時又過分啲！」、「無論如何，這樣的待客態度實在不可接受」、「咁喺門口寫定下午茶限坐30分鐘，大家清清楚楚可選去定唔定，唔係氹咗入來然後迫人走」。



有長沙灣街坊於網上發文分享不快用餐經驗，表示與朋友在1間冰室享用下午茶，她們坐了不夠1小時，侍應就多次走來收碟，又明言已到晚市欲「趕客」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該街坊於facebook群組「長沙灣街坊」發文表示，與朋友到長沙灣1間冰室享用下午茶時遭到侍應「趕客」。她們當時見該冰室「卡位夠多，約人傾計就最好」，於是在下午5時47分點了兩個下午茶餐，邊吃邊聊。

長沙灣冰室食下午茶 未坐夠1小時被趕

樓主指出，先不說該冰室食物質素和價錢一般，與朋友聊得興起時，侍應多次走來收碟，她當時還有1大塊豬扒未吃完，即時制止稱「還要的」，沒料到「竟然有個侍應跟我說，現在下午茶時間已過，要做晚市了，想叫我們走，當時才6點半，即時給他氣壞」。

樓主不滿冰室未有寫明限時，當時座位非「爆滿」，而侍應態度又差，令她狠批「真係離晒大譜！」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主：你又唔寫明限時，何況又不是爆滿

樓主不滿被趕，反駁侍應「我說又如何？但我還沒吃完，奶茶還有1大杯」，然後其他侍應「就喺度眼睥睥」。

樓主批評，「心想邊有這樣趕客？我坐了不夠1小時，你又唔寫明限時，寫明我才不來，何況又不是爆滿，若你好聲好氣都好啲，我都可以體諒！真係離晒大譜！」。

樓主指出，「開得餐廳就預咗人哋坐返一頭半個鐘㗎啦！就算爆棚要人走，都要好聲好氣㗎！」。（《月滿軒尼詩》電影劇照）

撐冰室網民：體諒晚市黄金時間

有網民撐冰室指出，「其實1個下午茶，食30分鐘乜都食完。多幾台5點50分叫定下午茶，喺卡位個零鐘，晚市黄金時間啲客多就難搞，體諒下」、「你試下開間餐廳，全部客都好似你一樣叫個tea set，6點坐到9點」。

樓主回覆說「開得餐廳就預咗人哋坐返一頭半個鐘㗎啦！就算爆棚要人走，都要好聲好氣㗎！若你開餐廳，實畀你鬧走晒啲客啦！」。

有網民向該冰室侍應提出建議，「個晚市咁緊要，咁咪喺5點同客講，我哋下午茶last order，同埋講你6點前一定要走」。（《行運一條龍》電影劇照）

撐樓主網民：仲快過快餐店喎

有網民認同用餐時間趕急，「5:47落單，6:30被人趕，仲快過快餐店喎」、「有本事就唔好賣下午茶囉，賣完午餐去到6點先賣晚餐囉」、「個個都話樓主坐咁耐，不如睇清楚樓主想呻嘅原意。其實有啲顧客唔係故意咁為難你做生意，只要態度正確同顧客解釋清楚，顧客才會明白原來如此，所有嘢便會好來好去」。

有網民就向該冰室侍應提出建議，與顧客好來好去之餘，亦免卻爭拗，「個晚市咁緊要，咁咪喺5點同客講，我哋下午茶last order，同埋講你6點前一定要走」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）