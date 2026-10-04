吉隆坡飛廣州驚見海現幽綠光！小紅書女：路過冥界　網民拆解真相

奇景背後可能隱藏殘酷真相！有內地女子近日在小紅書發帖，表示由吉隆坡飛往廣州途中從高空俯瞰海面，只見漆黑海洋上散布大量青色光點，部分更透過雲層映照出大片光暈，場面恍如科幻電影，樓主形容眼前景象「彷彿路過冥界」、「被震撼到了」。



樓主由吉隆坡飛往廣州途中，從高空俯瞰海面，只見漆黑海洋上散布大量青色光點，部分更透過雲層映照出大片光暈，場面恍如科幻電影。（小紅書圖片）

照片曝光後，引來網民熱議，有人拆解密集綠光原因：

「濫撈濫捕」



「這些燈意味過度捕撈」



「小時候常常聽到說這些漁火點點覺得很浪漫，老了才明白正確名稱是過度捕撈」



「捉魚的，馬來西亞也有，然後從海邊看，有人會發小紅書：馬來西亞也有極光啦」



樓主形容眼前景象「彷彿路過冥界」、「被震撼到了」。（小紅書圖片）

美國太空總署NASA曾發布相關照片

其實這類景象並不罕見，美國太空總署（NASA）過往曾發布國際太空站拍攝的泰國附近夜間海域照片，畫面同樣出現數以百計綠色光點，NASA解釋，這些光源來自夜間作業的漁船，漁民利用強光吸引浮游生物及小魚聚集，繼而吸引以牠們為食的魷魚靠近水面，以便捕撈。

馬來西亞沿岸亦有類似捕魚方式，當地旅遊資料曾直接形容，夜間沿海經常可以看到一排排裝有明亮綠色燈光的船隻，主要用於釣捕魷魚。

美國太空總署（NASA）過往曾發布國際太空站拍攝的泰國附近夜間海域照片，畫面同樣出現數以百計綠色光點，光源來自夜間作業的漁船。（NASA圖片）

從樓主提供的照片可見，光點大量分布在海面，部分呈規律而密集的排列，加上飛機航線由吉隆坡前往廣州，途中會經過南海，因此與南海常見的夜間燈光漁業特徵相當吻合。

綠光源自漁船極高燈光功率

這種高空所見「成片發光」的效果，其實與漁船燈光功率極高有關。有關南海燈光漁業的研究指出，大型燈光罩網漁船主要捕捉鳶烏賊（又稱紫烏賊，英文原名：Purpleback Flying Squid / 學名：Sthenoteuthis oualaniensis），部份船隻可配備約500至1,000盞燈，單艘船的燈光功率可達約200至500千瓦，研究人員甚至可以利用衛星夜間影像直接辨認這些漁船。

漁民利用強光吸引浮游生物及小魚聚集，繼而吸引以牠們為食的魷魚靠近水面，以便捕撈。（AI生成圖片）

另一項研究亦發現，南海開闊水域使用燈光作業的漁船數目在過去多年顯著增加；研究估算，在沒有月光干擾的日子，衛星偵測到的燈光漁船數量由2012年約400艘增加至2020年約2,000艘。

所以由飛機向下望時，數百艘漁船同時開燈，再加上低雲、水氣及海面反射，光線會被雲層散射，形成相中大範圍「幽綠色雲海」，視覺上確實相當誇張。



南海的確存在過度捕撈、非法、未報告及不受管制捕魚等長期問題，而近年的研究亦指出，南海漁業面臨資源過度開發、監察不足，以及部分船隻AIS或VMS資料缺失等管理困難，但「使用綠燈捕魚」本身並不等於非法捕魚。燈光捕魚是一種正式存在多年的捕魚方式，是否違法要視乎漁船所在地、船籍、牌照、捕魚季節、捕撈區域、使用的漁具，以及是否進入其他國家的專屬經濟區等因素而定。

另外，樓主將原本小紅書帖文刪除，惟在Threads保留相同帖文。

（小紅書）