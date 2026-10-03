港鐵鑽石山站阿叔坐電動代步車！排隊等搭𨋢　目擊者：可搭港鐵？

公共交通工具奉行關愛共融，乘坐輪椅人士亦可登車。Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」近日流傳1張照片，樓主表示現場是港鐵鑽石山站內升降機外，嬰兒車前方有1名男子坐上「進化版輪椅」在等候升降機，樓主疑惑「BB車前面嘅係咩車，可以直入搭港鐵？」。



照片可見，該名戴口罩男子坐上電動代步車，車輛設有座椅、車頭操控把手及四個車輪，外形符合常見的長者電動代步車設計，並非一般常見輪椅。



現場是港鐵鑽石山站內升降機外，嬰兒車前方有1名男子乘坐電動代步車，排頭位在等候升降機。（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

由於電動代步車外形較特別，帖文引來許多網民質疑：

「應該唔畀（登車），但無人捉」



「呢㗎車唔係真正輪椅」



「政府應該要立法，電輪款式應該也要受監管，始終帶着一個大電池，在升降機或車廂內起火，不堪設想」



淘寶有電動代步車發售。（淘寶圖片）

有網民則聲稱認得出照片中的男子，指他經常在該區出沒：

「呢條友平時拖住隻黃狗」



「佢識行識走，識歪理聲大大」



「好熟面口，見過揸住類似車嘅阿叔喺啟德同人嘈，話自己坐過監又盛，好好中氣」



在香港，電動輪椅及電動代步車均屬電動個人移動輔助工具，被列為醫療器械，與電動滑板車、電動單車等一般電動可移動工具有所區分。（立法會官網截圖）

根據立法會2026年發表的研究文件，在香港，電動輪椅及電動代步車均屬電動個人移動輔助工具，主要協助長者及行動不便人士出行，兩者亦被列為醫療器械，政府在執行道路交通政策時，將這類輔助設備視作步行輔助工具，與電動滑板車、電動單車等一般電動可移動工具有所區分。

另外，根據運輸署《道路使用者守則》，大部分適用於行人的規則及指示，同樣適用於使用步行輔助工具的人士。使用者應在行人路行駛，並保持合理速度，不應超過周圍行人的步行速度。

大部分適用於行人的規則及指示，同樣適用於使用步行輔助工具的人士。使用者應在行人路行駛，並保持合理速度，不應超過周圍行人的步行速度。（《淪落人》劇照）

港鐵《日日安全搭港鐵》安全指引訂明，輪椅及電動輪椅只供有行動障礙或困難的人士使用，設備必須符合指定規格，包括長度不超過120厘米、闊度不超過70厘米，連同使用者的總重量不得超過200公斤。

港鐵要求使用者在車站內以相當於步行的速度行駛，進出車站及往返不同樓層時，必須使用客用升降機或輪椅升降台，不得使用扶手電梯。乘客上車後，亦應將輪椅停泊在車廂內的多用途空間，並啟動制動器，以免設備移動造成危險。由於照片中的車輛較接近電動代步車，而非傳統電動輪椅，尚須確認其實際型號及規格，才能判斷是否符合港鐵的相關要求。

警方打擊電動可移動工具，今年8月一共扣查149部電動可移動工具，包括133部電動單車及16部電動滑板車。（資料圖片/蔡正邦攝）

「非法駕駛電動可移動工具」罪名一般指電動單車、電動滑板車、平衡車等，政府目前並無針對電動輪椅及電動代步車制定專門的道路交通規例，但不代表使用者可以任意駕駛。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4(8)條，任何人在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或以可能危及公眾安全的速度或方式行駛，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元或監禁3個月。

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不同地方均規管相關電動輔助工具：

1. 英國



電動輔助工具僅限於能證明有代步或操作需要人士，例如不良於行或培訓用途，在行人路使用的最高行駛速度為每小時6公里，相當於一般成年人步行速度的上限。

2. 日本



道路交通規例規定電動輔助工具的最高行駛速度為每小時6公里，並僅限於行人路上使用。

3. 台灣



只允許電動輔助工具使用者在行人路上行駛，雖然並無特定法定速度限制，但根據當地醫療器材法規，電動輔助工具的最高設計時速不得超過10公里。

4. 新加坡



電動代步車僅限於年滿70歲的長者或有相關醫療需要的人士使用，後者必須通過「電動代步車評估」和進行登記，而且僅限單人乘坐，只能在行人道包括僅供行人使用的道路及共用道及單車徑上使用，不得駛入行車道，速度上限下調至每小時6公里。

（Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）