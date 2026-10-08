美司法部入稟撤40公民國籍！拆解《移民法》3撤籍紅線+自保懶人包

美國司法部早前發起近年規模最大的法律行動，向全美多家聯邦法院入稟，申請撤銷40名已入籍公民的美國國籍，涉案人涉嫌身份造假、假結婚、重罪前科等多種違法行為。行動隨即引發海外華人及新移民社群關注，憂慮早年填寫入籍申請表（N-400）時，如有無心遺漏或資料疏忽會否被政府「翻舊帳」剝奪國籍。



本文整理美國撤籍規則、司法流程、避雷自保懶人包，權威資訊一文看清，區分無心失誤與故意造假的法律界線。



40名被告來自墨西哥、中國、巴基斯坦、印度、阿富汗、埃及、委內瑞拉、哥倫比亞、古巴及尼日利亞等多個國家，年齡介乎26歲至76歲。（AI生成圖片）

美國司法部入稟控告40人 有個案一人分飾兩角騙綠卡

綜合外媒報道，美國司法部於8月21日至10月2日期間集中提出訴訟，40名被告分別來自墨西哥、中國、巴基斯坦、印度、阿富汗、埃及、委內瑞拉、哥倫比亞、古巴及尼日利亞等多個國家，年齡介乎26歲至76歲。司法部披露的案情顯示，被告涉嫌嚴重罪行，包括外國政府代理人（間諜罪）、故意過失殺人、嚴重性侵犯及身份詐欺等。

被美國司法部提出撤銷國籍的人士，普遍涉及嚴重的身份欺詐。（AI生成圖片）

被美國司法部提出撤銷國籍的人士，普遍涉及嚴重的身份欺詐，亦有人涉及假結婚。（AI生成圖片）

被美國司法部提出撤銷國籍的人士，普遍涉及嚴重的身份欺詐，另有個案包括隱瞞重罪前科。（AI生成圖片）

其中1名被撤銷國籍的被告巴爾溫德·辛格（Balwinder Singh），早於1992年以第一重身份申請移民被拒，至2003年換上第二個虛假身份重新申請綠卡，並於2009年成功歸化入籍美國。執法部門最終透過指紋比對，揭發他一人分飾兩角的欺詐行為。其他案件還包括假結婚、隱瞞重罪前科、電訊詐騙（Wire Fraud）以及未申報離境紀錄等，當局強調，有關行動並非針對特定族群，而是針對蓄意造假與嚴重犯罪個案發起的民事追訴。

巴爾溫德·辛格於1992年以第一重身份申請移民美國被拒後，於2003年換上第二個虛假身份重新申請綠卡，並於2009年成功歸化入籍美國。示意圖。（AI生成圖片）

剝奪美國國籍極難？拆解3大撤籍法律紅線

美國憲法與《移民與國籍法》（INA）對原生公民與歸化公民均賦予高度保障，政府若要剝奪已歸化公民的國籍，舉證責任全在政府一方，且必須向法官提出達到「清晰、明確且具說服力」的高標準證據。根據法律分析，司法部向法院申請撤銷入籍，必須嚴格符合以下3大法律條件之一：

1. 非法取得身份（Illegally Procured）：申請人在遞交歸化申請時，客觀上根本不具備合法資格，例如入籍時已有尚未結案的嚴重犯罪，或綠卡身份本身建立於虛假婚姻之上，法律認定此類國籍無效。



2. 故意隱瞞重要事實（Concealment of a Material Fact）：隱瞞事項具有「重大性（Materiality）」，該事實若在審核時被揭露，美國公民及移民服務局（USCIS）將直接拒絕其入籍申請。



3. 故意失實陳述（Willful Misrepresentation）：申請人主觀上存在有意識的欺騙行為。



不少歸化公民擔心，當年填寫N-400入籍申請表時，漏報微小的交通罰單或工作離職日期成為日後被撤銷國籍的隱患。（AI生成圖片）

填錯表格或無心遺漏 會否被政府「翻舊帳」？

美國司法部的強硬行動，令不少歸化美國公民擔心，憂慮當年填寫N-400入籍申請表時，若漏報微小的交通罰單或工作離職日期，會否成為日後被撤銷國籍的隱患？



美國司法部與移民局打擊的對象，是透過欺騙手段獲取不屬自身身份的人士。只要申請過程如實申報、不涉及故意隱瞞犯罪紀錄或國籍背景造假，憲法賦予的公民身份依然受到法律保障。但必須留意的是聯邦民事訴訟是「沒有追溯期限制（No Statute of Limitations）」，即撤銷國籍的追訴時效沒有設限，即使入籍已經超過30年或更長時間，只要政府能證明申請人當年入籍時存在重大欺詐的新證據，隨時可以啟動撤籍程序。這是終身附隨的法律風險。因此，對於已入籍或準備入籍的居民，實務上有2大保障權益建議：

1. 整理完整移民檔案：妥善保存歷年遞交的移民表格副本（如I-485、N-400）、官方收據、改名證明與出入境紀錄，確保各階段文件互相吻合。



2. 尋求專業法律評估：若過往申請過程確實存在嚴重資料不符或隱情，切勿自行嘗試補報，應尋求持牌移民律師進行專業個案分析。



要避免墮入法網而被撤銷美國國籍，其核心原則是「絕不抱持僥倖心理，主動澄清疑慮」。事緣美國司法部（DOJ）於2020年2月成立「撤銷國籍處（Denaturalization Section）」，且設立了專門的「撤銷國籍專案組（Denaturalization Task Force）」，未來的審查將結合生物特徵與大數據，從偶發抽查轉為系統性追溯，任何「無心之失」若觸碰到紅線，都將帶來極大的訴訟成本。在遞交N-400表格及面試階段，若對自己過往的出入境時間、曾有過的輕微被捕紀錄（即使最終撤案或無罪釋放）有任何記憶模糊之處，必須尋求持牌移民律師核實，並在面試時主動向移民官口頭與書面澄清。

司法部提交40宗訴訟，僅屬於民事訴訟程序的起訴階段。（AI生成圖片）

被起訴即失去身份？法庭程序真相解析

司法部提交40宗訴訟，僅屬於民事訴訟程序的起訴階段。被告在聯邦法院擁有完整的答辯權與法律救濟途徑。在聯邦法官作出正式判決前，涉案40人的美國公民權與法律權益依然完全有效，案件將經由法庭審決並依據證據作最終裁決。