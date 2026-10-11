大家樂婦人獨霸4人位！拿多杯水「擺水陣」拒讓座　食客狠斥自私

在餐廳或食肆遇到霸位人士，實在令人無奈又氣憤！有食客在網上群組公審，指在大家樂發現有婦人獨霸4人枱，又在餐枱擺放多杯水，拒絕讓座予其他客人，斥責對方行為自私。



大家樂有婦人獨霸4人座位，又在餐枱擺放多杯水，拒絕讓座予其他食客。（「fb＠新•大家樂討論區」圖片）

有網民批評涉事婦人行為無品，認為會影響堂食客人用餐，「搞到真正醫肚嘅人，想搵個位都難！」。有留言指，不少大家樂分店經常有人霸位，覺得大家樂應想辦法杜絕這種情況，「餐廳唔做嘢，其他食客根本冇辦法，過分縱容就變咗老奉」。



大家樂婦人獨霸4人座位！

該食客在facebook群組「新•大家樂討論區」發帖，公審1名婦人在大家樂「1個人霸佔4人枱」，其間更拿多杯水放在餐枱上，拒絕讓座予其他食客，樓主看不過眼拍下照片，批評對方行為自私。

枱面擺放至少8杯茶水 再將自攜茶包加入水杯

從樓主上傳的2張照片顯示，該大媽坐在大家樂店內4人座位，餐枱上除了有大媽自備的膠樽，亦有1杯凍檸茶和1碗食物，目測枱上至少擺放8杯茶水，個別水杯更疑似加入自攜茶包，而大媽當時又從凍檸茶挑出檸檬，估計她是想將1杯凍檸茶分攤成多杯飲用。

餐枱上除了有大媽自備膠樽，亦有1杯凍檸茶和1碗食物，目測枱上至少擺放8杯茶水，個別水杯疑似加入自攜茶包。（「fb＠新•大家樂討論區」圖片）

網民斥行為無品：影響堂食客人

大多網民都批評相中婦人霸位的行為無品，「搞到真正醫肚嘅人，想搵個位都難！」、「照坐，唔使畀面」、「如果佢話有人，我會話你有人來了先講」、「坐低先，佢唔鍾意嘅可以走」，又建議大家樂應取消所有自動水機，「有買嘢食有收據先可以去水吧拎杯水」。

個經理見到可以立即趕佢走，話唔做佢嘅生意就可以啦 網民意見

另有留言認為，大家樂應該想方設法杜絕霸位客人：

「好多間都係咁情況，大家樂應該睇下要點樣去處理，長久下去對佢自己生意都唔好。打開門做生意，唔係淨係招呼一班閒人擺幾杯水喺度坐大半日」



「大家樂自己都唔諗辦法處理」



「餐廳唔做嘢，其他食客根本冇辦法，過分縱容就變咗老奉」。



（facebook＠新•大家樂討論區）